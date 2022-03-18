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以為48小時就能控制住烏克蘭　普丁輕敵「傳奇傘兵部隊」被慘滅

▲▼俄羅斯2月27日派遣軍隊攻打Hostomel機場。（圖／路透社）

▲俄羅斯2月27日派遣軍隊攻打Hostomel機場。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭目前已超過3周，然而俄羅斯軍隊仍無法攻佔首都基輔，有軍事專家便指出，普丁原本預計能在48小時輕取烏克蘭，便派出他最自豪的傳奇傘兵部隊，然而傘兵部隊卻被勇猛抗戰的烏兵屠殺慘滅，如今戰事停滯不前。

英國《太陽報》報導，位於基輔約48公里的戈斯托梅利(Hostomel)機場戰役中，普丁的高級將領蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)被狙擊手擊中身亡，對俄羅斯當局以為利用傘兵就可以殲滅烏克蘭的計畫造成重大打擊。而普丁好友杜多羅夫(Alexander Dudorov)的23歲兒子喬治(Georgy Dudorov)，也同樣在傘兵行動中，被烏克蘭大砲擊中身亡。

政治學家庫茲優(Taras Kuzio)表示，數10名普丁的菁英傘兵部隊在戈斯托梅利機場一戰中喪命，「在主力部隊抵達前，俄先派傘兵抵達想要攻下據點，然而被派去執行任務的他們全數被殺，從白俄羅斯飛往基輔另外一個機場的傘兵，兩架飛機也都被擊落，約300名傘兵喪生」。

庫茲優表示，普丁因為傘兵戰略失敗，如今才會導致戰事停滯不前，「普丁完全無視烏克蘭人民的存在，以為他們會把俄軍當作解放者，但其實無論在任何地方，烏克蘭人都不歡迎俄羅斯軍隊，烏克蘭軍還以的不是鮮花，而是土耳其無人機、美國FIM-92刺針便攜式防空飛彈、與英國所提供的NLAW反裝甲飛彈」。
 

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