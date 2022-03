以為48小時就能控制住烏克蘭　普丁輕敵「傳奇傘兵部隊」被慘滅

▲俄羅斯2月27日派遣軍隊攻打Hostomel機場。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

俄烏戰爭目前已超過3周,然而俄羅斯軍隊仍無法攻佔首都基輔,有軍事專家便指出,普丁原本預計能在48小時輕取烏克蘭,便派出他最自豪的傳奇傘兵部隊,然而傘兵部隊卻被勇猛抗戰的烏兵屠殺慘滅,如今戰事停滯不前。

英國《太陽報》報導,位於基輔約48公里的戈斯托梅利(Hostomel)機場戰役中,普丁的高級將領蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)被狙擊手擊中身亡,對俄羅斯當局以為利用傘兵就可以殲滅烏克蘭的計畫造成重大打擊。而普丁好友杜多羅夫(Alexander Dudorov)的23歲兒子喬治(Georgy Dudorov),也同樣在傘兵行動中,被烏克蘭大砲擊中身亡。

政治學家庫茲優(Taras Kuzio)表示,數10名普丁的菁英傘兵部隊在戈斯托梅利機場一戰中喪命,「在主力部隊抵達前,俄先派傘兵抵達想要攻下據點,然而被派去執行任務的他們全數被殺,從白俄羅斯飛往基輔另外一個機場的傘兵,兩架飛機也都被擊落,約300名傘兵喪生」。



庫茲優表示,普丁因為傘兵戰略失敗,如今才會導致戰事停滯不前,「普丁完全無視烏克蘭人民的存在,以為他們會把俄軍當作解放者,但其實無論在任何地方,烏克蘭人都不歡迎俄羅斯軍隊,烏克蘭軍還以的不是鮮花,而是土耳其無人機、美國FIM-92刺針便攜式防空飛彈、與英國所提供的NLAW反裝甲飛彈」。



