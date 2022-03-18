「鐮刀深深插進頭」16歲少年睡覺翻身摔下床險死　驚悚照曝光

▲少年摔下床，被地上一把鐮刀插進頭部。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度16歲少年布卜森（Bhuppu Sen）16日半夜睡覺時翻身，以臉部朝下的方向摔下床，沒想到一把被隨意扔在地板上的鐮刀就這樣插進少年頭部，差點丟了性命。

下有照片恐造成不適，請斟酌觀看

每日星報報導，這把用來收割的鋒利鐮刀當時被放在地板上，因屋內的燈壞掉沒亮，布卜森也就忘記把刀收起來。就在半夜，他睡到一半翻身摔下床，直直落在這把弧形金屬刀上。

布卜森的頭部被鐮刀刺進去之後，被送往醫院，經檢查發現刀刃刺進頭部約4公分，醫師做完CT掃描之後，趕緊替他進行手術。歷經3小時，團隊成功把鐮刀取出。

負責這次手術的神經外科醫師庫爾迪普辛格（Kuldeep Singh）表示，少年頭部被插進一把鐮刀，但卻沒有造成癱瘓或死亡，著實令人震驚。外傳這名少年正在休養中。