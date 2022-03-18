烏克蘭神龜大難不死！大樓遭砲擊「從4樓震飛」　落地輕傷找主人

▲烏克蘭當地記者在基府某足球場外看到一隻腳爪受傷的烏龜。（圖／翻攝自臉書Dima Replianchuk）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭後，屢次針對住宅區、公寓大樓進行砲擊，造成多名平民輕重傷、甚至死亡。不過如今傳出振奮人心的好消息，一隻住在烏克蘭首都基輔某公寓的烏龜，疑似因建築物遭俄軍砲擊而被彈飛出窗外，幸好被當地記者意外發現，身上僅出現輕傷。

根據英媒《每日星報》（Daily Star），烏克蘭當地記者瑞普利安查克（Dima Replianchuk）於當地時間3月14日在基輔市奧波隆（Obolon）發現該隻受傷的烏龜，該隻烏龜雖然腳爪受傷，但仍能順利自己行動。瑞普利安查克與烏龜待在草地上等待，他認為，該隻烏龜依舊殷殷期盼牠的主人能夠出現、一家團圓。

瑞普利安查克研判，該隻烏龜很有可能是基輔奧波隆地區遭遇俄軍砲擊時，因巨大的爆炸威力，而從公寓4樓因爆炸衝擊力道飛出窗外，公寓本身也因砲擊被炸毀，「當我在現場進一步觀察時，我看見足球場上有一隻腳爪受傷的烏龜，我帶著牠到紅十字會醫務人員那裡，讓他們為烏龜包紮受傷的腳爪，然後再交還給主人。」

瑞普利安查克也在臉書上發文，希望能夠透過社群媒體的力量在當地尋找烏龜的主人，該則貼文已被分享將近3000次。隨後，一名逃離家園的烏克蘭婦女聲稱，該隻烏龜很有可能是她逃難時被迫留下的；不過之後證實，該隻烏龜並非婦女所屬。

▲烏克蘭基輔市奧波隆區一棟公寓大樓遭俄軍砲擊。（圖／路透社）

瑞普利安查克表示，「我在臉書寫下這則貼文，獲得很多網友們分享，所以我在晚上聯繫了可能是該隻烏龜的主人。據我所知，紅十字會已經將該隻烏龜轉交給鄰居，目前烏龜的主人已經不在基輔，我希望烏龜能很快回到主人身邊。」

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