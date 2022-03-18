被迫轟炸無辜平民俄兵火了　公開向普丁喊話：回國一定反抗你！

▲馬力波婦產科醫院遭俄軍轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯當局把攻擊目標對準烏克蘭平民，下令轟炸醫院、學校的行為在國際社會被撻伐，也引發被迫聽命行事的俄兵們不滿，幾名被俘俄軍近來接受國際媒體採訪時公開批判普丁，還揚言等他們以後回國會起義反抗他。

俄羅斯9日鎖定馬力波(Mariupol)一間婦產科醫院進行轟炸，讓許多即將臨盆的孕婦在槍林彈雨中逃命，造成3人死亡、17人受傷，誇張的軍事行動讓投降俄兵形容是最變態的新納粹主義。

3名被俘虜俄兵近來接受美國媒體CNN採訪，飛行員馬克西姆(Maxim)表示，「這是可怕的行動，不僅是因為這是犯罪行為，這是惡意的破壞，沒有人可以原諒這樣的惡行，居然故意轟炸民宅」。

馬克西姆表示，他是在俄決定對烏進行「特殊軍事行動」的前一天才接到命令，然而他來到烏克蘭才發現當局的謊言，「全是假的，他們需要這樣才能實現目標，包含散布法西斯主義與納粹主義的虛假訊息，我在這裡沒有看到任何納粹或法西斯份子」。

另一名飛行員阿列克謝(Alexei)表示，轟炸目標不是他們能決定，他們只是聽命行事。馬克西姆補充，上級標示出一輛坦克車要他們轟炸，他們也不知道所轟炸的是不是真的是坦克車，「這不只是擊敗烏克蘭軍隊，而是正在摧毀和平的城市，讓多少無辜的孩童與平民流淚」。

偵查官弗拉基米爾(Vladimir)則向普丁喊話，「我想告訴我們的總司令，立即停止在烏克蘭的恐怖行動，因為當我們以後返國時，我們會起義反抗」，另一名軍人也表示，「你無法隱瞞人民太久，這裡有很多像我們一樣的人，總有一天我們會回到家鄉」。

▼馬力波屍體太多，只能挖坑丟進亂葬崗。（圖／達志影像／美聯社）