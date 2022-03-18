北約：烏俄戰爭期間「10萬美軍」駐紮歐洲　東部駐軍高度戒備中

▲北約祕書長斯托騰伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格17日指出，美國在歐洲的駐軍人數已達10萬人，同時北約正在增加其東側成員國的駐軍人數，且處於高度戒備狀態，「這是向莫斯科發出的明確訊號，即攻擊一個盟國，會引發整個組織的反應。」

根據《福斯新聞》報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在與德國外交部長共同舉行的記者會上表示，過去幾周美國在歐洲的駐軍增加數千人，總人數約達10萬，而北約針對東部盟國也加強了威懾和防禦，數十萬軍隊處於高度戒備狀態。

史托騰柏格說，「這是向莫斯科發出的明確訊號，即攻擊一個盟國，會引發整個組織的反應。」他提到，目前北約直接指揮的軍隊約有4萬人，「防禦威懾不是為了挑起衝突，而是為了防止衝突，也是為了維護和平。」

此外，史托騰柏格談到了烏克蘭目前的狀態，直言北約已經透過先進武器系、防空導彈系統、坦克、彈藥和燃料等手段，增加了對烏克蘭的支持，這些武器對烏軍抵禦俄軍來說非常重要，尤其自2014年俄國併吞克里米亞以來，北約就不斷協助訓練數萬名烏克蘭士兵。

史托騰柏格表示，「與2014年相比，烏克蘭軍隊的力量更大、更強、裝備更好、訓練和指揮也更好，烏克蘭武裝部隊的勇氣讓他們堅持抵抗俄軍，事實證明，我們多年來給予他們的支持極為重要，因此我們會繼續支持烏克蘭。」