俄近衛軍大將爆「外洩軍情」誤戰事　傳普丁氣炸！秒被逮回莫斯科

▲俄羅斯總統普丁最近被爆料逮捕多名高級軍事官員。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國家近衛軍（National Guard）副司令加夫里洛夫（Roman Gavrilov）將軍傳出已於17日遭到俄國安全局（FSB）解職逮捕，原因是「洩漏軍情導致人員傷亡」與「浪費部隊燃料」。同時，有消息稱，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）傳出下令嚴厲打擊軍隊中的不忠行為，並已有2名FSB高級官員遭軟禁。

荷蘭調查新聞網站 Bellingcat執行長（Christo Grozev）推文爆料，有3名獨立消息來源指出，加夫里洛夫17日已遭FSB逮捕，他所屬的俄羅斯聯邦國家近衛軍是第一批進入烏克蘭的「先鋒部隊」，其中一名消息人士稱他可能是因為「洩漏軍情導致人員傷亡」的指控被捕，另外兩人則說是因為「浪費部隊燃料」才遭到拘留。報導稱，加夫里洛夫曾在聯邦警衛局（FSO）任職，負責保護總統與高官。

▲俄國國家近衛軍副司令加夫里洛夫傳出遭安全情報部門逮捕。（圖／翻攝自推特@christogrozev）

俄國官媒《俄新社》報導，俄國聯邦下議院「國家杜馬」通訊委員會主席Alexander Khinshtein表示，相關報導絕對是假新聞，因為他才剛與加夫里洛夫將軍進行交談，關於挪用資金或浪費部隊燃料等指控也是空穴來風，加夫里洛夫的職責範圍根本不包含後勤支援。

此前，《泰晤士報》報導，普丁上周遭爆料下令逮捕2名高級軍事情報官員，俄羅斯聯邦安全局（FSB）的外國情報部門首長貝塞達（Sergey Beseda）與他的副手博柳赫（Anatoly Bolyukh）現已被軟禁於莫斯科。據稱，克里姆林宮匿名官員稱，兩人是因不當財務問題被捕。然而，西方輿論普遍認為，普丁是在責怪兩人隱匿不利俄軍的情報，讓他低估了「烏克蘭的防衛力量」。

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