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烏俄衝突「5大可能走向」曝光　普丁1舉動把整個北約捲入戰火

▲▼俄羅斯軍隊2022年1月26日在距烏俄邊境不遠的的羅斯托夫（Rostov）演習。（圖／路透）

▲俄軍1月在距烏克蘭邊境不遠的的羅斯托夫（Rostov）演習。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

烏俄戰爭邁入第23天，烏克蘭大量平民死傷、超過300萬人逃至他國，停火談判陷入僵局。儘管俄軍持續猛烈砲擊，卻仍遭遇烏軍頑強抵抗，戰事恐怕還要拖上數個月。《每日郵報》根據西方智庫及情報單位資訊，整理出衝突發展的5大可能走向，如果普丁決定攻擊任何一個北約國家，將把整個軍事聯盟捲入戰火。

1、俄軍陷入困境

英國國防部17日表示，「基本上，俄軍在各戰線都呈現停滯狀態」，並且持續面臨後勤及士氣低落的問題。另據《紐約時報》報導，美國情報單位估計，俄軍目前約有7000人陣亡。

烏克蘭軍隊持續頑強抵抗，能夠長久堅持的一大關鍵在於，他們戰爭初期就擊退試圖空降基輔的俄軍，此後撤退防守位置，有效守住各大戰略城市，防空系統及西方大量軍援也發揮很大作用。儘管如此，烏克蘭也付出了大量平民死傷的代價，馬力波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）等重要城鎮被嚴重摧毀。

▲▼俄羅斯、烏克蘭代表團談判現場。（圖／路透社）

▲烏俄雙方目前已經舉行多輪談判。（圖／路透社）

2、烏俄達成和平協議

烏俄已展開多輪談判，卻都未能取得重大進展，烏克蘭各地也仍無停火跡象。但專家認為，俄羅斯遭受的戰損及經濟制裁日益擴大，可能讓普丁尋求外交手段，在顧及顏面的狀況下結束戰爭。

牛津大學學者約翰遜（Rob Johnson）表示，「烏克蘭可能迫使俄軍做出選擇，要嘛堅持下去並且承受無法彌補的損失，要嘛放棄並且達成一些補償式的和平。」不過，一些俄國異議人士卻懷疑，莫斯科的外交手段只是煙霧彈，前西洋棋世界冠軍、俄國反對派卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）表示，「提醒一下，對普丁而言，停火只是代表重新補充彈藥。」

3、普丁下台

儘管目前看起來不太可能，但仍不能排除普丁遭逢政變，或者被人民趕下台的可能性。

雖然莫斯科持續加強社會控制，打壓外媒及獨立媒體，甚至讓國會通過新法律，嚴懲散布軍方及戰爭「假消息」的行為，但人民反戰情緒持續高漲，數千人抗議戰事而被逮捕，隨著西方加大制裁，商業巨頭及統治精英都出現呼籲停火的聲浪。

▲▼ 烏克蘭西部最大軍事訓練機構13日遭俄軍8枚飛彈攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭西部最大軍事訓練機構「國際維和與安全中心」13日遭俄軍8枚飛彈攻擊。（圖／路透）

4、俄羅斯軍隊獲勝

歐洲一名高級軍官認為，外界不應低估俄軍補充後援及調整戰略的能力，雖然俄軍目前確實出現後勤及士氣低落問題，但軍事優勢仍沒有被削弱太多，很可能持續動用先進武器及毀滅性砲火，粉碎抵抗、向前推進。與此同時，莫斯科也公開在敘利亞招募傭兵，據傳還動員俄國最神秘的傭兵組織「瓦格納」（Wagner Group）。

不過，即使俄軍奪下戰略重鎮，包括基輔及南部的敖德薩（Odessa），也將面臨「實際佔領」這些據點的挑戰。

5、衝突擴大至北約國家

烏克蘭與4個前蘇聯國家、現在的北約成員國接壤，包括波蘭、奧地利、羅馬尼亞及土耳其。若俄羅斯攻擊任何一國，將被視同攻擊北約全體，進而把整個軍事聯盟捲入戰火。

分析人士表示，儘管大部分人認為，普丁不太可能冒著核戰風險攻擊北約，但他對蘇聯時代的懷念，以及保衛各地「少數俄羅斯人」的誓言，都讓外界懷疑他的領土野心究竟有多大。而且，如果莫斯科只是挑釁，現在就不會爆發戰爭了。

此外，普丁已下令俄國核武部隊進入高度戒備狀態，俄國外長拉夫洛夫也警告「第三次世界大戰可能是一場核戰」，這些舉動被認為試圖阻止烏克蘭上空設立「禁飛區」。

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