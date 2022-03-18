美國眾議院出手了！通過法案制裁俄、白俄　中止正常貿易關係

▲俄羅斯隊烏克蘭發動攻擊，美國眾議院通過法案，取消對俄國「最惠國待遇」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭發起軍事侵略行動後，招致美國、歐盟等國際社會實施嚴厲制裁措施。美國眾議院於當地時間17日以贊成424票、反對8票通過一項法案，中止與俄羅斯、白俄羅斯（白羅斯）的正常貿易關係，包括提高俄羅斯、白俄的商品關稅。

根據《CNN》報導，該項法案獲得民主黨、共和黨強而有力的支持，該法案由眾議院籌款委員會主席兼麻州民主黨眾議院議員理查•尼爾（Richard Neal），以及該委員會共和黨高層兼德州眾議員凱文•布拉迪（Kevin Brady）所共同提出。

報導指出，美國總統拜登上周已宣布將與七大工業國組織（G7）、歐盟取消對俄羅斯的「最惠國待遇」，意即在美國所指稱的「永久性正常貿易關係」。拜登解釋，「最惠國待遇」意味著兩國同意在盡可能友好的條件下進行貿易，包括降低關稅、減少貿易壁壘，不過這一項舉措需要獲得國會批准。

美國參議院多數黨領袖查克•舒默（Chuck Schumer）於當地時間17日上午發表演說，表示一旦眾議院通過該項法案，他將迅速推動參議院通過該法案，取消美國與俄羅斯的永久正常貿易關係。

查克•舒默表示，「兩黨仍然團結一致，向俄羅斯總統普丁發出明確的訊息，『他對烏克蘭人民的非人道暴力，將會付出沉重慘痛的代價』，而眾議院今天採取的措施，是我們實現這一目標的另一種方式。當眾議院通過該法案，我預估這將會在參議院獲得兩黨廣泛支持。」

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