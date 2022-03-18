交往2個月！她挖出妹妹男友「驚人黑歷史」急阻止：最近還勒死人

▲國外一名女子和男友交往2個月，透過姊姊發現對方的驚人過去。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在這個網際網路發達的時代，只要一個搜尋，各種資訊可能就赤裸裸攤在陽光下，就連個人隱私也不例外。國外有一名女子最近交了男友，但對方似乎對過去有所隱瞞，結果姊姊利用網路搜索，發現超嚇人的真相，掀起熱烈迴響。

TikTok用戶「@jsthurst」貼出影片，透露她和一名男子約會了2個月，卻沒有很了解對方，姊姊因此決定在社交媒體及Google上搜尋，想查清楚對方的底細，儘管可能會找到一些不堪的過去，一般來說可能是令人尷尬的青少年時期照片，或是一則推文。不幸的是，發現的東西更讓人擔心。

▲女子的男友曾因為犯罪被逮。（圖／翻攝自@jsthurst TikTok）

女子展示姊姊傳來的訊息截圖，姊姊表示：「嘿！我要嚇死妳了」，接著傳了7張罪犯的照片，其中一張正是男友，內容提到最近一次被捕，原因是把人勒死。不僅如此，她發現男友一直撒謊，連年紀也隱瞞，當她詢問男友為什麼謊報年齡時，對方只說可以讓妳看身分證，似乎繼續為了圓謊而隱瞞，沒有正面回答問題。

女子指出，男友聲稱在紐約有過不好的事，不想讓這些事跟隨一輩子，還指責她被姊姊誤導，「她根本什麼都不知道，這是個複雜的情況，我不指望妳了解」。

▲女子傳訊質問男友。（圖／翻攝自@jsthurst TikTok）

影片曝光後，震驚大批網友，討論十分激烈，「妳為什麼要告訴他是誰告訴妳這個消息，現在害姊姊處於危險中」、「妳的姊姊可能救了妳的命」、「你勒死了一個人，妳首先關心的卻是他的年齡」、「快逃跑」、「快去給你姊姊一個擁抱，她救了妳的命」。