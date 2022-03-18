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俄母親強忍淚水開嗆「還我兒子！」　部隊遭殲滅只剩10人活著

▲▼ 俄羅斯士兵母親強忍淚水對著鏡頭說「還我兒子」。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯士兵母親強忍淚水對著鏡頭說，「他只是個孩子」。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，一名22歲士兵的母親3月接受美國記者採訪時表示，兒子所屬部隊單位如今只剩下10人活著，且已經有10天沒能和孩子說上話，要求總統普丁結束戰爭，拿起手機給鏡頭拍攝孩子身穿制服的照片，強忍淚水地說「把兒子還給我！他只是個孩子啊！」

美國廣播公司記者朗曼（James Longman）當時正在訪問一名參加莫斯科反戰抗議活動的女子。她宣稱，兒子才22歲也被送上戰場，孩子被告知要參加演習之後，就被派往烏克蘭一處「熱點」（hot spot），已經有10天沒和孩子說上話。

不過這名女子也說，幸好兒子還活著，但所屬部隊單位只剩下10人還活著，幾乎全團被殲滅，「請停止這種流血的行為，還我兒子！還有其他人的孩子！停手吧！」

▲▼ 俄羅斯士兵母親強忍淚水對著鏡頭說「還我兒子」。（圖／翻攝自推特）

接著朗曼問及這名母親是否願意出示兒子的照片，當她正在滑手機找孩子照片時，朗曼說，「我認為她的指甲已經說明了一切」，因為她的手部指甲塗上的顏色正是烏克蘭國旗的黃色及藍色。

這名母親隨後對著鏡頭舉起兒子的照片，強忍淚水地說，「他只是一個男孩，就只是一個孩子，但他如今卻在打仗，這是為了什麼？」

朗曼說明，如今在莫斯科街頭有越來越多人站出來反戰，儘管有大量安全人員在場的狀態下，這名母親仍願意接受訪問，因為她的兒子被徵召入伍。就在警察走到這名女子身後時，她只能快速離開現場。

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