俄母親強忍淚水開嗆「還我兒子！」　部隊遭殲滅只剩10人活著

▲俄羅斯士兵母親強忍淚水對著鏡頭說，「他只是個孩子」。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，一名22歲士兵的母親3月接受美國記者採訪時表示，兒子所屬部隊單位如今只剩下10人活著，且已經有10天沒能和孩子說上話，要求總統普丁結束戰爭，拿起手機給鏡頭拍攝孩子身穿制服的照片，強忍淚水地說「把兒子還給我！他只是個孩子啊！」

You rarely hear from mothers of Russian soldiers. This lady came up to us at an anti-war protest in Moscow, desperate for the safety of her 22 yr old son. She told us there were only 10 men left in his regiment. If there are voices Putin fears, it’s these pic.twitter.com/CNAY3gK0uj — James Longman (@JamesAALongman) March 17, 2022

美國廣播公司記者朗曼（James Longman）當時正在訪問一名參加莫斯科反戰抗議活動的女子。她宣稱，兒子才22歲也被送上戰場，孩子被告知要參加演習之後，就被派往烏克蘭一處「熱點」（hot spot），已經有10天沒和孩子說上話。

不過這名女子也說，幸好兒子還活著，但所屬部隊單位只剩下10人還活著，幾乎全團被殲滅，「請停止這種流血的行為，還我兒子！還有其他人的孩子！停手吧！」

接著朗曼問及這名母親是否願意出示兒子的照片，當她正在滑手機找孩子照片時，朗曼說，「我認為她的指甲已經說明了一切」，因為她的手部指甲塗上的顏色正是烏克蘭國旗的黃色及藍色。

這名母親隨後對著鏡頭舉起兒子的照片，強忍淚水地說，「他只是一個男孩，就只是一個孩子，但他如今卻在打仗，這是為了什麼？」

朗曼說明，如今在莫斯科街頭有越來越多人站出來反戰，儘管有大量安全人員在場的狀態下，這名母親仍願意接受訪問，因為她的兒子被徵召入伍。就在警察走到這名女子身後時，她只能快速離開現場。

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