俄母親強忍淚水開嗆「還我兒子！」　部隊遭殲滅只剩10人活著

▲俄羅斯士兵母親強忍淚水對著鏡頭說,「他只是個孩子」。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭,一名22歲士兵的母親3月接受美國記者採訪時表示,兒子所屬部隊單位如今只剩下10人活著,且已經有10天沒能和孩子說上話,要求總統普丁結束戰爭,拿起手機給鏡頭拍攝孩子身穿制服的照片,強忍淚水地說「把兒子還給我!他只是個孩子啊!」

You rarely hear from mothers of Russian soldiers. This lady came up to us at an anti-war protest in Moscow, desperate for the safety of her 22 yr old son. She told us there were only 10 men left in his regiment. If there are voices Putin fears, it’s these pic.twitter.com/CNAY3gK0uj