俄軍不想打了！和媽媽對話曝光　「大家狂找烏克蘭子彈自射送醫」

▲烏克蘭俘獲多個俄羅斯士兵,並炸毀了不少物資、軍備,嚴重打擊俄軍士氣,讓他們萌生「互相射擊同袍回家療傷」的念頭。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭政府最近公開接獲的俄軍電話,顯示俄羅斯士兵目前在物資被毀、軍備全無的狀態下已無心戀戰,他們每天都活在普丁派來捉拿逃兵的「敢死隊」與烏軍襲擊的恐懼中,不少人已開始尋找烏方使用的彈藥,好讓他們可以假裝中彈,然後被遣送回國。

據《每日郵報》報導,烏克蘭安全局最近發布了一段通話內容,顯示一名年僅22歲的俄羅斯士兵在和母親通話時表示,部隊中有人正在找烏克蘭7.62公釐口徑的子彈,這樣他們就可以互相射擊同袍的腳,並被送到俄羅斯南部布登諾夫斯克(Budennovsk)的醫院,「而且現在已經有很人這麼做了」。

這名軍人向母親解釋,「我們的部隊已經沒有戰鬥裝備了,烏克蘭人把所有東西都炸毀了,如果他們現在襲擊我們,我們就死定了。」母親在電話裡不斷祈禱兒子能平安回家,甚至還提出自己可以到軍事基地或相關單位去請求軍方把兒子送回家,卻遭兒子拒絕。兒子指出,他的指揮官是不會讓他回家的,而且目前已有20名拒絕服役的人被判刑8年。

Another intercepted conversation of the #SBU shows how demoralized and broken the invader army is: #Russian occupiers look for "#Ukrainian ammunition" to shoot themselves in the legs and go to the hospital. pic.twitter.com/jL2LJALjIm