北韓試射失敗後不平靜！機場集結6千人綵排閱兵　4月恐試射彈道飛彈

▲北韓士兵疑似正在往平壤美林飛行場集結。（圖／翻攝自VOA）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）雖於16日試射彈道飛彈失敗，不過相關軍事行動仍未停歇！美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）於16日拍到平壤美林飛行場集結約1至6千多名士兵，而順安飛行場則出現100多台車輛，疑似正收拾飛彈試射失敗後的殘局。外界預估，北韓恐怕選擇4月「太陽節」進行閱兵、試射新研發的洲際彈道飛彈。

根據18日《美國之聲》（VOA）報導，行星實驗室在16日所拍攝到的衛星相片中，發現平壤美林飛行場突然集結約20個50至300名士兵組成的隊列，合計最少1千多、最多6千多名士兵，推測可能是為了今年第110周年的太陽節（金日成冥誕，4月15日）閱兵儀式做準備。

據悉，依照北韓朝鮮勞動黨注重「逢五逢十」的政治傳統，過去2012年（100周年）、2017年（105周年）的太陽節都有大規模的閱兵儀式。

而在北韓當局試射飛彈失敗後，行星實驗室還拍攝到昨（17）日平壤順安機場出現傾洩卡車（dump truck）、一般卡車、巴士等100多台大型車輛停靠在滑行道、跑道之間，而這些車輛出現的時間點正好在16日上午9時30分飛彈試射失敗的5個小時之後。

▲北韓今年擬盛大慶祝金日成110周年冥誕「太陽節」。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《News1》，南韓政府關係人士預估，今年太陽節（4月15日）至90周年建軍節（4月25日）前後，北韓情勢似乎露出一股不尋常的氣氛，目前正在嚴加觀測。

另外，由於考量到南韓於3月9日舉行總統大選，因此每年慣例於3月舉行的「美韓聯合軍演」上半季軍演，預計將延後到4月至5月前舉辦，外界認為此次可能會重新實施聯合野戰訓練演習（FTX），南韓軍方與外界人士預估，軍演最可能於4月第2、3周實施。

不過，若是選擇在4月中旬實施，則有可能與北韓太陽節「撞天」，屆時將引起平壤當局不滿，認為南韓、美國當局刻意挑釁，進而做出試射火星-17型等新研發洲際彈道飛彈的舉措。

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