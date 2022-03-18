被未婚夫潑酸「半張臉毀容」！她動21次手術重拾美貌...來台圓夢

▲阿薇遭未婚夫潑硫酸毀容，經歷21次手術後才找回漂亮的臉蛋。（圖／翻攝自Facebook／Lê Lan Vy臉書）



實習記者林郁婷／綜合報導

情侶交往最怕遇到恐怖情人！越南峴港女子阿薇（Lê Lan Vy）3年前遭未婚夫阮庄南海（Nguyen Truong Nam Hai）潑硫酸，導致一半的臉毀容，但她沒有因此放棄生命，在接受了21次臉部重建的手術後，成功找回原本美麗的樣貌，她在TikTok上大方分享這段經歷，感動許多網友，而最近也圓了來台灣留學的夢想。

根據越南《Kenh14.vn》報導，阿薇和阮庄南海（Nguyen Truong Nam Hai）是青梅竹馬，2人自國中時期就開始交往，並在2018年定婚，但是之後阿薇就漸漸發覺阮庄南海變了，變得容易吃醋忌妒，甚至動手打她，不想繼續忍受於是提出解除婚約，沒想到卻是噩夢的開始。

2019年1月阮庄南海以「商量婚約」為由，邀請雙方家長見面，就在大家不注意時朝阿薇的臉潑硫酸，造成她半張臉毀容，最後阮庄南海被依傷害罪判刑6年。

雖然臉上布滿醜陋的傷痕，阿薇也沒有自暴自棄，在經過一次次的重建手術後，不僅找回白皙甜美的臉蛋，開啟新人生，也成功圓夢到台灣留學。她將這段經歷在社群平台TikTok分享，自信表示，「有句話說：『眼睛是心靈的窗戶』，那扇窗戶必須打開，心靈才能明亮。我必須戰鬥，我必須有上升的意志，生活才會更好」，樂觀的態度讓許多人動容，紛紛為她加油打氣。

▲阿薇終於圓夢來台留學。（圖／翻攝自Facebook／Lê Lan Vy臉書）