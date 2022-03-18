不斷更新／WHO證實烏克蘭43起醫療院所攻擊案　美估俄軍7千人陣亡

世界衛生組織（WHO）表示，烏克蘭發生43起醫療保健院所攻擊事件，已經釀成12死34傷，包括醫護人員。WHO秘書長譚德賽表示，「在任何衝突中，對醫療保健院所的攻擊都違反國際人道主義法律」，也對烏克蘭平民的健康構成極大風險。

▲馬力波持續遭俄軍圍攻，上千平民葬在萬人塚。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭邁入第23天，俄國自願退出歐洲理事會，稱3月16日起不再受其法律條文約束，而對烏克蘭的「特別軍事行動」將持續至基輔滿足要求為止。美國總統拜登預計18日習近平通話，明確警告若支持莫斯科將付出代價。與此同時，俄國總統普丁與土耳其總統艾爾段通話，明確列出與烏克蘭達成和平協議的停戰條件。

【10:25更新】

英國國防部提供最新情報評估表示，俄軍無法控制烏克蘭空域，在陸上戰線也陷入停滯，因此面臨後勤問題，難以向前線部隊提供食物及燃料等基本必需品。

世界衛生組織（WHO）證實，烏克蘭已發生43起醫療照護院所遭襲擊的事件，釀成12死、34傷，其中包括醫護人員。秘書長譚德賽表示，「在任何衝突中，對醫療照護院所的攻擊，都違反了國際人道主義法律。」

【09:33更新】

烏克蘭官員表示，馬立波目前約3萬平民逃離、35萬人躲在地下室或防空洞，遭俄軍空襲的劇院已經救出130人左右。

美國情報界估算，俄軍陣亡人數已經達到將近7000人。國務院證實，一名美國公民在烏克蘭北部切爾尼戈夫市的砲擊中身亡。

【09:12更新】

聯合國估計，自從俄羅斯2月24日發動入侵行動，超過300萬人逃離烏克蘭。烏克蘭國家邊防局表示，俄羅斯入侵以來，超過32萬公民返國參戰，其中大部分是男性。

【08:38更新】

俄國總統普丁17日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話，提出與烏克蘭達成和平協議的具體要求，他還透露，為了達成共識，必須與澤倫斯基面對面談判。

【06:42更新】

俄烏之間傳出有重大進展，並擬出15點和平協議。不過克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認，指出烏克蘭一方缺乏熱情、拖延談判。

【05:44更新】

美國總統拜登18日將與中國國家主席習近平通話，他將明確警告，若北京支持莫斯科入侵烏克蘭，將須付出代價。

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