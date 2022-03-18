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戰爭太久消耗俄國軍力！　五角大廈：普丁恐動用核武

▲▼美國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長貝里爾（Scott Berrier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈國防情報局長貝里爾（Scott Berrier）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國防部最新情報指出，若烏俄戰爭不斷延長，導致俄羅斯折損過多兵力與現代化武器，再加上各國經濟制裁的壓力，總統普丁很可能就會威脅西方國家動用核武。

根據《彭博社》報導，五角大廈國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長貝里爾（Scott Berrier）在一份長達67頁的全球威脅報告中指出，「長期佔領烏克蘭部分領土，很可能會削弱俄羅斯的軍事力量，減少其現代化武器庫，而隨之而來的經濟制裁，也可能讓俄羅斯陷入長期的經濟蕭條和外交孤立。」

貝里爾提到，烏克蘭的抵抗和經濟制裁，已經威脅到俄羅斯生產現代化武器的能力，「隨著戰爭及其後續效應慢慢削弱俄羅斯的常規軍力，俄羅斯可能會越來越依賴其核威懾來向西方國家發出信號，也向國內外展現其軍事實力。」

▲▼俄羅斯總統普丁被指近來在鏡頭前蒼白且浮腫，恐與類固醇藥物治療有關。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

普丁（Vladimir Putin）先前就曾宣布，他已經讓俄羅斯的核武庫進入更高的警戒狀態；但俄羅斯駐華府大使館並未對此作出回應。多間情報機構在上星期就曾發表過全球威脅評估報告，而大部分的分析都來自於開戰前的資料，而五角大廈的評估資料是截至15日的最新訊息。

五角大廈高級官員17日向記者透露，俄軍的入侵行動幾乎停滯，目前已經朝烏克蘭發射了1000多枚飛彈。貝里爾說，美國協助烏克蘭對抗俄羅斯，加上莫斯科認為美國是個正在衰落的國家，「這可能會促使俄軍在烏克蘭採取更激進的行動。」

貝里爾提到，俄羅斯入侵烏克蘭最大的關鍵是，要恢復莫斯科對烏克蘭及其他前蘇聯國家的影響力，「儘管來自烏克蘭的阻力比預期的要大，而且在最初衝突階段損失相對較大，但莫斯科似乎決心透過使用更致命的武力來推進，直到基輔願意達成對俄方有利的協議。」

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