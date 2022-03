烏克蘭提安理會五常「類北約模式」集體安全協議　外交官目瞪口呆

▲外媒爆料,烏克蘭提出安理會5個常任理事國為烏國提供安全保障的談判條約。(圖/路透)

俄烏和平協議談判逐漸取得初步進展,有外媒就揭露,烏克蘭官員正試圖尋求一項「集體安全保障」承諾,即在此次入侵事態結束後,聯合國安理會五常加上德國與土耳其都能保障烏克蘭未來的國家安全。消息人士稱,烏方的這項提議令歐洲外交官目瞪口呆。

《金融時報》引述一名熟知談判情況的人士指出,烏克蘭在談判中提出一項似於北約創立條約中,一旦有成員國遭攻擊,其他國家將出兵防衛的「集體安全保障」條款。基輔希望聯合國安理會5個常任理事國(美、英、法、中、俄)與德國和土耳其共同提供「安全擔保」,在烏克蘭受攻擊時派兵協防,不過,這7國當中還包含這次發動入侵的俄羅斯。

相對地,俄羅斯希望烏克蘭宣布中立地位,並承諾境內不設任何外國軍隊的軍事基地。據悉,雖然烏方的「集體安全保障」提案是和平協議的核心,但這項要求卻讓西方盟友感到措手不及,他們質疑這項提案能否實際執行,以及在沒有國家先做出安全擔保的情況下,烏俄還能不能達成協議。

一名資深歐洲外交官表示,「這背後的理由為何?我們在談論的重點為何?內容要素有什麼?他們一致同意的部份是什麼?我想這些都很不清楚。」他認為,要達成這項協議有些沒道理,如果俄羅斯能同意這點,那為何還讓這場戰爭打到今天。美國國防部一名高級官員則透露,美方沒有參與談判。英國國防大臣華萊士(Ben Wallace)則語帶保留地說,談判細節有必要再行討論。

一名西方情報官員表示,俄羅斯人不會把談判當成結束衝突的方式,而是將談判當作衝突狀態的一部分,「談判只是一種調整節奏的方式,以適應俄羅斯的需要。」

智庫歐洲對外關係委員會的俄羅斯外交專家Gustav Gressel表示,這次談判只是俄羅斯的一種戰術策略,過去俄國介入敘利亞時多次讓西方與土耳其「看見曙光」,但最終都不會輕易改變立場,俄國的談判動機通常是為了拖延時間,或是在反對派談判代表中挑撥離間,過不了多久又會重申原先的極端要求。

