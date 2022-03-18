中國正偷偷「對俄羅斯施壓」！CNN分析4大手段：以免被制裁波及

▲中國雖與俄羅斯為盟友，但西方祭出各項制裁，北京當局也擔憂會遭到波及。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯與中國大陸2月才剛對外宣稱，兩國的友誼「沒有界線」，但俄國隨即對烏克蘭發動軍事入侵，引發全球不滿，各國紛紛對其祭出強烈制裁。如今則有越來越多證據顯示，中國正悄悄地拉開與俄羅斯間的距離。事實上，儘管北京當局拒絕正面譴責俄國，但又希望避免受到國際制裁波及，因此企圖從中取得平衡。

根據CNN報導，多位分析師都一致認為，北京當局擔憂中國企業會因俄羅斯受到國際制裁。事實上，大陸外交部長王毅15日與西班牙外交部長通電時才表示，「中國不是造成俄烏衝突中危險的那一方，因此不希望制裁影響到中國。」北京當局甚至在16日發表全力支持烏克蘭的言論稱，「中國永遠不會攻擊烏克蘭，我們將提供幫助，特別是經濟層面。」

日前有消息傳出，中國對於俄國所提出的軍事與財政支援要求表示了開放態度，對此，中國則稱是「假消息」。分析師表示，中國正試圖在口頭上支持俄羅斯，但又不想進一步激怒美國，以取得一種微妙的平衡。儘管中國與俄羅斯在面對西方國家有著共同的戰略利益，但是中國銀行承受不起失去美元市場的結果，許多中國企業也不能沒有美國技術。CNN則分析了如今中國為了偷偷向俄羅斯施壓而使用的4種手段。

▲小米與華為在俄羅斯是最受歡迎的中國智慧型手機品牌。（圖／路透）



坐看盧布貶值

自從俄羅斯開戰，盧布對美元與歐元都已經貶值約20%，而盧布對人民幣也一樣走跌，儘管莫斯科當局希望北京可以幫忙，但是卻沒有獲得回應。小米與華為等中國手機品牌在俄羅斯非常受歡迎，更一度與蘋果、三星等大廠爭奪市場龍頭地位，隨著蘋果與三星跟進制裁，宣布停止出貨至俄羅斯當地，俄羅斯人民只剩小米與華為可以選擇。然而盧布貶值造成俄羅斯人必須付出更高的價格才能購買中國進口的智慧型手機，同樣的情況也適用於汽車市場。

▲俄羅斯多次向北京當局請求支援，卻未獲得回應。（圖／達志影像／美聯社）

坐擁900億美元的人民幣儲備

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾莉西亞（Alicia García-Herrero）表示，中國能夠對俄羅斯提供的最大協助，就是相當於900億美元（約新台幣2.5億元）的莫斯科人民幣儲備。目前受到西方各國制裁影響，有高達3150億美元（約新台幣8.9兆元）的俄羅斯儲備遭到凍結。

俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov） 曾表示，因為俄國使用美元與歐元遭到阻斷，因此希望可以動用人民幣儲備，不過至今仍未獲得中國人民銀行的回應。艾莉西亞認為，如果北京當局允許莫斯科將人民幣儲備兌換成美元或歐元，肯定能對俄羅斯雪中送炭，但同時卻有牴觸西方制裁的危險，因此中國不可能冒這個險。

她表示，就算從長遠的角度來看，中國在此時選擇力挺俄羅斯可以獲得的利益，依然遠低於西方投資者在此刻對中國失去興趣的巨大衝擊。

▲俄羅斯航空公司（Aeroflot）再過幾週就會面臨零件缺料以及無法正常維修的窘境。（圖／路透）



停止飛機零件的出貨

西方國家接連對俄羅斯祭出制裁，而這也代表全球兩大飛機製造商波音與空中巴士不會再提供零件或是維修支援給俄羅斯航空公司，俄國的航空業者只要再過幾週就會面臨零件缺貨與無法正常維修的窘況。為此，莫斯科當局緊急尋找零件的替代供應管道，但是中國卻拒絕提供飛機零件給俄國。

凍結基礎建設的投資

自俄羅斯開火後，世界銀行緊急對俄羅斯與白俄羅斯的所有計畫喊卡。事實上，世銀早在2014年與2020年就分別沒有再提供俄羅斯與白俄羅斯任何新的貸款。而總部位於北京的洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank）則宣布，由於俄烏衝突，將暫停所有與俄羅斯、白俄羅斯的計畫，因此高達11億美元（約新台幣311億元）的俄羅斯道路、鐵路系統等基礎建設貸款項目，目前都被凍結。

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