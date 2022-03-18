俄羅斯入侵烏克蘭是「史詩級慘敗」！俄專家：普丁犯了4大錯誤

▲普丁原本以為2天就能攻下烏克蘭，怎知卻陷入苦戰。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

曾任俄羅斯智庫「蓋達爾經濟政策研究所」資深研究員的獨立政治分析師羅戈夫（Kirill Rogov）指出，俄國總統普丁在評估西方反應、俄羅斯經濟與軍事能力以及烏克蘭情勢時，接連犯下了重大錯誤，導致揮兵攻打烏克蘭一事徹底失敗，淪為「史詩級的慘敗」。事實上，普丁原本預計2天就攻下烏克蘭，怎知卻陷入長期苦戰。

根據《美聯社》報導，羅戈夫Telegram發文稱，在這次的俄烏衝突中，普丁犯下了4大錯誤。首先是他認為西方反應遲鈍、分裂且貪婪，不會為了烏克蘭而抵抗俄國，怎知全球各國已接連祭出高強度的制裁措施。再者，普丁錯估俄羅斯內部的經濟足以自給自足。不僅如此，俄軍的軍事能力也沒有他所想的這麼完美。而最嚴重的錯誤則是，他誤以為烏克蘭是一個沒有能力反抗俄羅斯的「失敗國家」。

▲專家認為，普丁在開戰前的局勢評估出現4大錯誤，導致俄國將面臨「史詩級慘敗」。（圖／路透）



羅戈夫說，在這項重要決定中，普丁就犯了4個錯誤，使得俄羅斯早已在這場戰爭中失敗，甚至可以被稱為是「史詩級的慘敗」。然而事實上，這樣的錯誤在歷史上並不罕見，許多獨裁者都會被自己所散播的虛假宣傳給欺騙。

俄羅斯國家電視頻道至今仍在持續播放著有關美國與烏克蘭政府的虛假指控，並宣揚俄國絕對不能輸掉這場戰爭。然而如今俄羅斯人民的生活水準因國際制裁急遽下降，他們開始使用VPN翻牆上國外網站，並逐漸透過國外親友與網路得知戰爭的真實面貌。

根據俄羅斯最大的獨立民意調查組織列瓦達中心（Levada Center）在開戰前所做的最新民調，有高達60%的受訪者認為美國與北約是烏東衝突的始作俑者，僅3%認為是俄羅斯的問題，不過自從俄烏衝突發生以來，該組織就再也沒有發布過新的民意調查。

羅戈夫認為，就算俄羅斯真的能夠在付出龐大犧牲後，於基輔建立傀儡政權，仍然會在缺乏足夠軍力掌控廣大領土的情況下，對烏克蘭各地出現的游擊戰疲於奔命，而全面支持烏克蘭的西方國家也會繼續維持對俄國的嚴厲制裁，導致俄羅斯的經濟持續失血。