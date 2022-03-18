烏克蘭百姓遭屠殺　村民「拖屍拋壕溝」慘況曝！遺體太多來不及埋

А зараз про не приємне, 67 цивільних чоловік поховали на території міської Церкви м. Буча у братській могилі.Були різні, де кого навіть не індетифікували….. Кажете немає війни?! P.S. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче????????????? Антон Довгопол Andrii Levkivskyi 由 Андрій Левківський -офіційна сторінка 發佈於 2022年3月12日 星期六

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭城鎮布查（Bucha）位於首都基輔近郊，過去2周與俄軍激烈交火，釀成大量平民死亡。由於難以處理遺體，倖存民眾只能把死者裝入黑色屍袋，並且丟入教堂旁邊的大壕溝裡，只見眾人神色哀戚，幾乎沒有交談，心碎影片在社群媒體上瘋傳。

《每日郵報》報導，影片拍攝地點位於布查的聖安德魯佩爾沃茲萬諾霍教堂（St. Andrew Pervozvannoho），但目前尚不清楚罹難者的確切死亡時間及地點。

▲布查（Bucha）民眾把死亡百姓遺體拋入壕溝。（圖／翻攝臉書Андрій Левківський -офіційна сторінка）

網友安德烈（Andriy Levkivskyi）上傳影片並且表示，「67位平民就地埋葬在布查教堂的公墓裡，他們都是獨一無二的人，但現在沒人被認出來，公墓也沒有放上十字架。」他透露，現場沒有任何能夠辨識死者身分的標誌或物品，也沒有設立任何悼念之物。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）於14日證實，自從俄軍2月24日入侵以來，烏克蘭高達691位平民死亡。但這只是通報人數，外界預期實際喪命人數還要高得許多。事實上，光是南部港口城市馬力波（Mariupol）就宣稱已有1200位平民被殺害。

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