俄砲擊烏東城鎮至少21死　美官員稱俄已射逾千枚飛彈

▲烏克蘭東部梅列法鎮（Merefa）遭到俄羅斯軍隊砲擊至少21人死亡、25人受傷。（圖／翻攝臉書／Andriy Klymyshyn）

文／中央社基輔17日綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭的行動進入第4週，地方檢察官表示，烏克蘭東部梅列法鎮（Merefa）今天遭到俄羅斯軍隊砲擊，造成至少21人死亡、25人受傷。

檢方在臉書（Facebook）貼文中寫道，砲彈於今晨擊中鎮上一間學校和一處文化中心，傷者中有10人情況嚴重。

檢方隨聲明附上一張照片，當中顯示，有一棟多層樓建物中段被毀，窗戶碎裂噴飛，救難人員在殘骸中持續搜救。

梅列法鎮北方約30公里處就是烏克蘭第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），最近幾週，哈爾科夫已遭俄軍猛烈空襲，損害慘重。

一名美國國防部高官表示，自俄軍開始入侵烏克蘭以來，已對烏克蘭目標發射超過1000枚飛彈。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天則告訴聯合國安全理事會，世衛已查明在烏克蘭有43起攻擊是鎖定醫護單位，造成12人死亡、數十人受傷，含醫護人員在內。

譚德塞告訴安理會：「在任何衝突中，攻擊醫護就是違反國際人道法。」但他未指明這些攻擊應歸咎於誰。