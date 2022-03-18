迪士尼4名員工驚爆「兒童性交易」　召妓小女孩被臥底警活逮

▲美國佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州警方透過臥底行動，成功破獲人口販賣及兒童性交易集團，但他們逮捕的108名嫌犯中，竟包括4名佛州迪士尼員工。波爾克郡（Polk County）警長辦公室透露，其中3人試圖在網路上召妓，抵達見面地點立刻被逮捕。

《福斯新聞》等外媒報導，波爾克郡警方3月8日展開一場為期6天的臥底任務，並且以涉嫌人口販賣、性交易及虐待兒童等罪名，逮捕108人。

波爾克郡警方談到4名迪士尼員工時表示，27歲的傑克遜（Xavier Jackson）是泳池救生員，曾把自己的不雅照傳給一名「14歲少女」，但對方實際上是臥底警員。另外3人試圖買春被捕，分別為24歲的餐廳員工菲德爾（Wilkason Fidele）、27歲的軟體工程師馬拉維（Shubham Malave）以及45歲的IT人員李斯（Ralph Leese）。

警長裘德（Grady Judd）在記者會上透露，落網嫌犯還包括一名伊利諾州退休法官以及一名17歲少年。他談到4名迪士尼員工時表示，「他們是危險的人。」迪士尼發表聲明指出，李斯、菲德爾及傑克遜已經被安排無薪假，而馬拉維不是迪士尼員工。