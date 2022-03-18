普丁恐動用生化武器　美CIA局長警告：他是說真的

▲俄羅斯進軍烏克蘭進入第23天。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

前美國駐俄羅斯大使、美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）和普丁曾多次會面，他認為普丁現在憤怒又沮喪，可能進一步發動無差別攻擊，並在假旗行動（false flag operation）中動用生化武器。

根據《美聯社》報導，伯恩斯認為，普丁內心多年來都有著不滿，野心蓬勃的他並非精神狀態不正常，而是憤怒又沮喪，可能會進一步升級戰火，要求俄軍進行無差別攻擊。

伯恩斯指出，普丁近期「沒根據」地說美國在幫助烏克蘭發展生物與化學武器，可能就顯示普丁有意下令親信偽裝成美國或烏克蘭人員，來對俄軍發動生化攻擊，藉此達成升級戰火的目的。

▲美國中央情報局長伯恩斯。（圖／路透）



伯恩斯坦言，現下沒有明確能結束戰爭的方式，因為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）領導人民對抗俄軍，得到全球讚賞，他不可能突然承認俄國對其的主權，然而在烏克蘭人奮力的抵抗下，普丁即使最終獲得勝利，也難以有效地統治這有超過4千萬人口的歐洲第二大國。

美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）則認為，雖對普丁而言這是一場不能輸的戰爭，但現在俄羅斯正在付出巨大的代價，普丁可能會為了找台階下，更改最初訂下的「勝利」條件。