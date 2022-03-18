克里姆林宮：俄烏和談無重大進展　批烏克蘭缺乏熱情

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）17日在記者會上表示，俄羅斯自願退出歐洲理事會（歐洲委員會），自3月16日起將不再受其法律條文約束，在烏克蘭的特別軍事行動，將持續到基輔滿足要求為止，如果基輔接受莫斯科的條件，軍事行動將會更快結束。