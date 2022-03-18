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克里姆林宮：俄烏和談無重大進展　批烏克蘭缺乏熱情

▲▼克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

▲克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

俄烏之間傳出有重大進展，並擬出15點和平協議。不過克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認，指出烏克蘭烏克蘭一方缺乏熱情、拖延談判。

根據《英國金融》時報報導，有知情官員指出，俄烏和談取得重大進展，並草擬了一份15點和平協議。但培斯科夫否認，表示俄烏談判還在繼續中。

培斯科夫表示俄羅斯對停戰談判已經投入巨大精力，相對之下烏克蘭方面則欠缺熱情，對於談慢不慌不忙「拖延速度。」

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