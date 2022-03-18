網紅辣媽靠賣「原味絲襪」養3子！年收破185萬元　砸錢隆乳想吸粉

▲麗姿靠賣原味絲襪賺錢。（圖／翻攝自instagram）



記者崔子柔／綜合報導

來自英國的網紅辣媽麗姿（Lizzy Groombridge）常在Tiktok上分享火辣照片，約一年半前有粉絲詢問能否購買她穿過的絲襪，就此展開她的「原味事業」，靠販賣絲襪賺了5萬英鎊（約台幣185萬元），她也不在意其他人的眼光，因為一切都是為賺錢來扶養3個孩子。

根據《每日郵報》報導，27歲的麗姿身高187公分，有著一雙逆天的大長腿，她收到粉絲想買原味絲襪的要求後，便在OnlyFans平台上開始販賣，每雙至少開價45英鎊（約台幣1670元），沒想到一賣讓她年收入突破5萬英鎊，是英國平均工資的2倍，銷售量好到讓她每個星期都要去賣場補貨。

▲麗姿常PO出穿著絲襪的照片。（圖／翻攝自instagram）



麗姿的Tiktok上有超過73萬人追蹤，她也是當地的名人，常常在街上被人認出，她為了想達到更高的流量，最近還去做了隆乳手術，「我喜歡這樣，我不在意別人的想法，那些人的意見沒辦法替我繳帳單」，「我只要賺錢養活孩子，哪裡還找得到這種賺錢的機會？」

▲麗姿剛完成隆乳手術，露出傷口拍照。（圖／翻攝自instagram）



麗姿表示，她最初收到賣絲襪的請求時，也不知道該怎麼回應，但在嘗試接下這個生意後，現在已經有信心實現夢想，也可以承擔風險，麗姿目前將「原味事業」當成全職工作，還有許多女性向她「拜師」，她為此正在籌備一個網站，用來推廣入門網路商機的技巧，希望讓其他人也獲得更好的生活。