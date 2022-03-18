普丁時間快用盡　剩這3種打法！英國軍事專家：俄軍處在危險境地

▲俄軍公布「戰果」影片，聲稱繳獲許多來自烏克蘭部隊的反坦克飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部YouTube）



記者崔子柔／綜合報導

俄烏戰爭進入第23天，普丁想拿下首都基輔的目標仍進展有限，英國倫敦皇家聯合三軍研究所研究員布朗克 （Justin Bronk）指出，俄軍現在處在危險狀態，在有時間壓力的情況下，只剩下3種打法，烏克蘭則須繼續維持戰力，拒絕接受俄方停火條款。

根據《每日郵報》報導，布朗克表示，俄軍進攻以來一直想在烏克蘭北部、東北部的泥濘地區取得進展，但事到如今都未能拿下基輔或第二大城哈爾科夫，無法實現普丁想建立附庸國的目標，還損失不少士兵。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



布朗克提到，烏軍在基輔周邊的切爾尼戈夫 （Chernihiv）和伊爾平（Irpin）成功反制俄軍，還在哈爾科夫建立補給走廊，以目前情勢來看，「俄軍恐怕難以集結足夠戰力來奪下哈爾科夫，更不用說基輔了」，而烏克蘭則因過去對俄羅斯的仇恨，表現出前所未有的團結。

布朗克指出，普丁急需一些能向俄國民眾推銷的「戰果」，俄軍現在有3種打法，第一是從梅利托波爾向北攻至聶伯城，再和從哈爾科夫向南推進的軍隊會合，如果成功達成這種打法，俄軍就能全面切斷頓巴斯地區大部分烏軍和其他地區的聯繫。

第二種是繼續轟炸馬立波、哈爾科夫和其他小城，進行無差別式攻擊，用當地民眾的慘況來向烏克蘭政府施壓，威脅他們同意停火，俄軍則可暫停攻擊並換下受重創的軍隊。

第三則是繼續試圖包圍南部、越過尼古拉耶夫，來威脅向烏克蘭西南港城奧德薩推進，俄羅斯海軍特遣部隊已在奧德薩附近等待數週，最近正在加強砲擊，若陸軍部隊成功接近，可能會嘗試進行兩棲攻擊。

▲戰爭進入第四周，俄軍炸毀烏克蘭城市。（圖／路透）



布朗克認為，時間是俄羅斯最大的威脅之一，國際間將不斷施加前所未有的制裁，造成嚴重經濟損失，俄軍補給車隊也不斷受到烏軍攻擊，在北部對哈爾科夫、蘇梅和切爾尼戈夫的猛烈轟炸也沒有明顯奏效，主要原因在於俄軍無法在多數地區獲得空中優勢。

布朗克提到，烏克蘭有過人的防禦戰術，但俄軍飛行員對複雜作戰情況的訓練有限，且現代精準打擊武器庫存也有限，才無法摧毀烏軍大多數移動式地對空（SAM）系統，導致得在低空飛行，白天就容易淪為攻擊目標，在夜間作戰又因視線不佳難以辨識。

烏克蘭南部地形較開闊，其防衛系統又較為薄弱，才會迅速被俄軍攻破，而對烏克蘭來說，重要的是讓軍隊維持有效的作戰能力，並試著反擊、收復失地，確保西方的軍援。目前烏克蘭西部有新部隊正在受訓，並學習使用西方國家提供的現代武器，一段時間後就能前往奧德薩或基輔支援。

布朗克表示，烏克蘭平民如果持續出現重大傷亡，或是東部、南部有重大軍事挫敗，基輔很可能被迫接受停戰條款，這將會讓俄軍有機會休息，但若烏克蘭未來幾週繼續維持，俄軍的狀況只會不斷下滑，且俄羅斯在國際間的地位也將日漸衰微。