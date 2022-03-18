　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阻俄侵略！英宣布在波蘭部署「天刀」　最新飛彈防禦系統

▲▼戰爭進入第四周，俄羅斯陷入困境，炸毀烏克蘭城市。（圖／路透）

▲戰爭進入第四周，俄羅斯炸毀烏克蘭城市。（圖／路透）

文／中央社華沙17日綜合外電報導

英國國防大臣華勒斯今天在華沙宣布，將在波蘭部署英國最新型中程飛彈防禦系統「天刀」（Sky Sabre）。反映在俄羅斯侵略烏克蘭之際，北大西洋公約組織（NATO）強化東側防衛。

法新社報導，自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日開始攻打烏克蘭後，與烏國接壤的波蘭便可能成為俄國未來攻擊目標；而英國天刀系統將可協助波蘭防禦領空抵擋俄國武器。

赴波蘭首都華沙訪問的華勒斯（Ben Wallace）在記者會上宣布：「我方將在波蘭部署天刀中程防空飛彈系統，搭配約100名人員，以確保我們與波蘭站在一起，保護它的領空不受俄羅斯任何進一步侵略。」

他還說，天刀系統有能力擊中以光速移動的網球般大小目標。

華勒斯與波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）會晤後表示：「波蘭是北約盟邦，也是歷史悠久的英國盟友。由於這場戰爭帶來的後果，許多是由波蘭承擔，因此英國要支持波蘭。」

按照雙方新協議，英國將協助波蘭開發相同的飛彈防禦系統。但英國並未透露，這套系統何時將部署及部署多久。

路透社報導，英國首相強生（Boris Johnson）的一名發言人表示，英國是在波蘭政府要求下部署這套飛彈系統，且它仍將隨時由英國軍方控制。

這名發言人說：「一如以往，這是我們基於互惠，持續提供波蘭的純粹防禦能力。」

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲太空總署「怒分手」火星計畫合作　俄聲明：我們有能力自己來

阻俄侵略！英宣布在波蘭部署「天刀」　最新飛彈防禦系統

阿聯貨船沉船在伊朗外海　1船員下落不明搜救中

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過104年來首度外債違約

烏克蘭談判代表：不接受瑞典、奧地利中立模式

烏克蘭總統喊話「國民快投降」瘋傳！澤倫斯基67秒演說竟是AI換臉

退出歐洲理事會！俄外交部宣布：不再受法律約束　達成目標才會停火

商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

澤倫斯基談珍珠港「大踩日本地雷」！日網風向變了：感到心寒

歐洲子宮「駭」時出世！　烏克蘭地下室擠滿了代孕新生兒

蜂王卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」

鬼鬼祕戀禾浩辰傳4年「無名指戴鑽戒」　脫口「我欠債2億」絕不借人家錢

減肥又想吃？女出妙招解饞　「隔手套享用」網：吃了個寂寞

陸童從後座重摔遭汽車「開過」　媽嚇壞尖叫...30人合力抬車救援

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

斑馬「亂入長頸鹿區」依偎磨蹭 動物園揭原因：已當3年室友！

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

驚悚影片曝！對向飛來4.9kg鐵片　女教師遭砸中當場死亡

福島7.4強震210萬戶大停電　新幹線出軌...至少4死97傷

央行宣布升息1碼！　預期經濟成長率4.05％

歐洲太空總署「怒分手」火星計畫合作　俄聲明：我們有能力自己來

阻俄侵略！英宣布在波蘭部署「天刀」　最新飛彈防禦系統

阿聯貨船沉船在伊朗外海　1船員下落不明搜救中

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過104年來首度外債違約

烏克蘭談判代表：不接受瑞典、奧地利中立模式

烏克蘭總統喊話「國民快投降」瘋傳！澤倫斯基67秒演說竟是AI換臉

退出歐洲理事會！俄外交部宣布：不再受法律約束　達成目標才會停火

商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

澤倫斯基談珍珠港「大踩日本地雷」！日網風向變了：感到心寒

歐洲子宮「駭」時出世！　烏克蘭地下室擠滿了代孕新生兒

《青春養成記》打破Disney+首映紀錄！　「少女變紅貓熊」惹哭粉

歐洲太空總署「怒分手」火星計畫合作　俄聲明：我們有能力自己來

騎士竹北遠百停車場「鬼打牆」　釣出一票網狂笑：出口是傳送門嗎

女童摔落「被車輾過」媽狂尖叫　30路人奮力抬車畫面曝光

快訊／社子島五金工廠凌晨大火！2倉庫濃煙沖天　火光映照夜空

林子偉找到新東家　簽約大都會力拚重返大聯盟

快訊／新竹晚間傳槍響！3男拒檢逃逸「撞傷女警」　警全力追查中

阻俄侵略！英宣布在波蘭部署「天刀」　最新飛彈防禦系統

前鄉代急診被嗆「是蔡英文立刻看」公審台大醫！網：支持醫師提告

「兵役變回1年」打亂人生…大學生會炸鍋？　網一句話點破真相

斑馬「亂入長頸鹿區」依偎磨蹭 動物園揭原因：已當3年室友！

國際熱門新聞

俄退歐洲理事會　不再受法律約束

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

澤倫斯基喊話國民投降影瘋傳！竟是AI換臉

澤倫斯基談珍珠港事件！日網風向變了

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過債務違約

烏克蘭：不接受瑞典、奧地利中立模式

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

網紅「李根大尉」2同伴經證實已逃回韓國

阿聯貨船伊朗外海沉沒　1船員下落不明搜救中

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

阻俄侵略！英將在波蘭部署「天刀」

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

被陌生男拖入海中　少女在千人面前遭性侵

哇哇哇！烏克蘭地下室擠滿代孕新生兒

更多熱門

相關新聞

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過債務違約

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過債務違約

俄羅斯今天宣布，已支付2筆美元國際債券16日到期的息票，總額約1億1700萬美元（約新台幣33億元）。意味它暫時躲過後果嚴重的債務違約，以及100多年來的首度外債違約。

Fed升息　俄烏戰、中國疫情添物價變數

Fed升息　俄烏戰、中國疫情添物價變數

俄退歐洲理事會　不再受法律約束

俄退歐洲理事會　不再受法律約束

商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

哇哇哇！烏克蘭地下室擠滿代孕新生兒

哇哇哇！烏克蘭地下室擠滿代孕新生兒

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯英國軍武天刀

讀者迴響

熱門新聞

國中妹肚子突暴痛…醫見「有東西在滾」驚呆！

網紅新片遭抓包「為業配說謊」！　好友愛莉莎莎也受騙

大雷雨強襲　氣象主播示警：今天的雨不能淋

驚悚影片曝光！女教師遭鐵片砸中亡

鄧倫逃稅封殺後首現身！　憔悴拎2大包父當助理

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

俄退歐洲理事會　不再受法律約束

即／台北延吉街大火　「有人照手電筒求救」

貸款買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽

今年要結婚...賓士後座男中彈腦死拔管器捐

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

王力宏、李靚蕾有共識了！視訊開庭「纏鬥7小時」結果曝光

即／瞬間雷雨強襲　2地區發警報！

5個「變醜壞習慣」，你中幾個？

更多

最夯影音

更多
蜂王卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」

蜂王卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」
鬼鬼祕戀禾浩辰傳4年「無名指戴鑽戒」　脫口「我欠債2億」絕不借人家錢

鬼鬼祕戀禾浩辰傳4年「無名指戴鑽戒」　脫口「我欠債2億」絕不借人家錢

減肥又想吃？女出妙招解饞　「隔手套享用」網：吃了個寂寞

減肥又想吃？女出妙招解饞　「隔手套享用」網：吃了個寂寞

陸童從後座重摔遭汽車「開過」　媽嚇壞尖叫...30人合力抬車救援

陸童從後座重摔遭汽車「開過」　媽嚇壞尖叫...30人合力抬車救援

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面