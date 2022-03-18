阻俄侵略！英宣布在波蘭部署「天刀」　最新飛彈防禦系統

▲戰爭進入第四周，俄羅斯炸毀烏克蘭城市。（圖／路透）



文／中央社華沙17日綜合外電報導



英國國防大臣華勒斯今天在華沙宣布，將在波蘭部署英國最新型中程飛彈防禦系統「天刀」（Sky Sabre）。反映在俄羅斯侵略烏克蘭之際，北大西洋公約組織（NATO）強化東側防衛。

法新社報導，自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日開始攻打烏克蘭後，與烏國接壤的波蘭便可能成為俄國未來攻擊目標；而英國天刀系統將可協助波蘭防禦領空抵擋俄國武器。

赴波蘭首都華沙訪問的華勒斯（Ben Wallace）在記者會上宣布：「我方將在波蘭部署天刀中程防空飛彈系統，搭配約100名人員，以確保我們與波蘭站在一起，保護它的領空不受俄羅斯任何進一步侵略。」

他還說，天刀系統有能力擊中以光速移動的網球般大小目標。

華勒斯與波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）會晤後表示：「波蘭是北約盟邦，也是歷史悠久的英國盟友。由於這場戰爭帶來的後果，許多是由波蘭承擔，因此英國要支持波蘭。」

按照雙方新協議，英國將協助波蘭開發相同的飛彈防禦系統。但英國並未透露，這套系統何時將部署及部署多久。

路透社報導，英國首相強生（Boris Johnson）的一名發言人表示，英國是在波蘭政府要求下部署這套飛彈系統，且它仍將隨時由英國軍方控制。

這名發言人說：「一如以往，這是我們基於互惠，持續提供波蘭的純粹防禦能力。」