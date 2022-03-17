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俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過104年來首度外債違約

▲▼盧布,俄羅斯幣值。（圖／路透）

▲俄羅斯宣布，已支付2筆美元國際債券16日到期的息票，總額約1億1700萬美元。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯今天宣布，已支付2筆美元國際債券16日到期的息票，總額約1億1700萬美元（約新台幣33億元）。意味它暫時躲過後果嚴重的債務違約，以及100多年來的首度外債違約。

自從俄羅斯因侵略烏克蘭而遭到西方空前制裁後，外界便一直懷疑莫斯科恐怕無法取得美元來償還債務，或是會用俄國貨幣盧布來償債，造成自身債務違約。制裁使得俄羅斯被排除在全球金融系統之外，也無法取得大量的黃金和外匯儲備。

俄羅斯財政部今天發布聲明表示，它14日將一筆價值1億1720萬美元的付款委託書送交給一家銀行後，這筆付款「已經執行」。

法新社報導，俄羅斯內閣在Telegram帳號發文說，這批債息是用外幣支付，「履行我國債務沒有問題」；但它並未說明是用哪種外幣付款。

不過，其中一名位在歐洲的債券持有者今天告訴路透社，一些昨天應收到俄羅斯美元債券利息的債券持有者，仍尚未收到付款。

這是俄羅斯因入侵烏克蘭遭到制裁後，面臨的第一個外債履行測試。莫斯科共有15筆尚未清償的國際債券，票面價值約400億美元（約新台幣1兆1200億元），外國持有者約占其中一半金額。

莫斯科本月底前還面臨6億1500萬美元的債息到期，而第一筆本金債務20億美元則須在4月4日前履行。

俄羅斯上次外幣債務違約回溯至1918年，當時因為布爾什維克革命領導人列寧（Vladimir Lenin）拒絕承認沙皇政權遺留的債務。此外，俄羅斯曾在1998年對國內的盧布債券違約。

俄羅斯財政部先前揚言，若支付債券外國持有者的美元付款無法通過，它將用等值盧布支付。國際信評機構惠譽（Fitch）已警告，這將構成主權債務違約，除非莫斯科在30天寬限期內做出修正。

 

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