烏克蘭總統喊話「國民快投降」瘋傳！澤倫斯基67秒演說竟是AI換臉

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4 — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

記者閔文昱／綜合報導

烏俄戰火持續延燒！烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）多次於社群媒體上自拍影片闢謠沒逃跑，其中他更拒絕美國政府提供的協助撤離提議，堅守不退，帶領烏克蘭人民奮勇抵抗，不過近日卻有烏克蘭電視台發布影片，顯示澤倫斯基發表「要國民投降」的言論，引發譁然。對此，該電視台也澄清，公司網站遭到駭客入侵，目前該則影片已被緊急刪除。

根據《BBC》等外媒報導，烏克蘭電視頻道「Ukrayina 24」近日在網站上傳一段澤倫斯基發表談話的畫面，只見他竟要求烏克蘭的軍隊與人民「放下武器」，並向俄羅斯投降，甚至還宣稱烏克蘭已經戰敗。不過，影片中的聲音與畫面不僅不同步，就連澤倫斯基的口音也都變成了俄國口音，整段畫面顯得相當詭異。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日遭駭客換臉，發表要「國民投降」的言論。（圖／翻攝自推特）

對此，「Ukrayina 24」隨後也緊急發布聲明，表示公司內部網站遭到駭客入侵，對方透過「換臉程式」進行認知做戰，網站經過修復後，影片也已被刪除。據悉，駭客所使用的換臉程式為「deepfake」，與去年台灣知名youtuber「小玉」所使用的深偽技術相同。

澤倫斯基隨後也發布影片澄清，強調「如果我會要求任何人放下武器，那麼對象就一定是俄羅斯軍隊。」同時他也向俄軍喊話，「回家吧，我們都已經在家了，因為我們正在保衛我們的土地、我們的孩子和我們的家人。」