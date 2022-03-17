　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭總統喊話「國民快投降」瘋傳！澤倫斯基67秒演說竟是AI換臉

記者閔文昱／綜合報導

烏俄戰火持續延燒！烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）多次於社群媒體上自拍影片闢謠沒逃跑，其中他更拒絕美國政府提供的協助撤離提議，堅守不退，帶領烏克蘭人民奮勇抵抗，不過近日卻有烏克蘭電視台發布影片，顯示澤倫斯基發表「要國民投降」的言論，引發譁然。對此，該電視台也澄清，公司網站遭到駭客入侵，目前該則影片已被緊急刪除。

根據《BBC》等外媒報導，烏克蘭電視頻道「Ukrayina 24」近日在網站上傳一段澤倫斯基發表談話的畫面，只見他竟要求烏克蘭的軍隊與人民「放下武器」，並向俄羅斯投降，甚至還宣稱烏克蘭已經戰敗。不過，影片中的聲音與畫面不僅不同步，就連澤倫斯基的口音也都變成了俄國口音，整段畫面顯得相當詭異。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近似遭駭客換臉，發表要「國民投降」的言論。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日遭駭客換臉，發表要「國民投降」的言論。（圖／翻攝自推特）

對此，「Ukrayina 24」隨後也緊急發布聲明，表示公司內部網站遭到駭客入侵，對方透過「換臉程式」進行認知做戰，網站經過修復後，影片也已被刪除。據悉，駭客所使用的換臉程式為「deepfake」，與去年台灣知名youtuber「小玉」所使用的深偽技術相同。

澤倫斯基隨後也發布影片澄清，強調「如果我會要求任何人放下武器，那麼對象就一定是俄羅斯軍隊。」同時他也向俄軍喊話，「回家吧，我們都已經在家了，因為我們正在保衛我們的土地、我們的孩子和我們的家人。」

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
台北延吉街大火　傳「3人受困」
小心慢性毀容　5個「變醜壞習慣」你中幾個？
大雷雨強襲！雨勢愈晚愈大　氣象主播示警
波多野結衣跑外送　畫面讓全網暴動了
澤倫斯基喊話「國民快投降」瘋傳！　真相曝光
停電補償「只扣1元」　他打開電費單看傻
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過104年來首度外債違約

烏克蘭談判代表：不接受瑞典、奧地利中立模式

烏克蘭總統喊話「國民快投降」瘋傳！澤倫斯基67秒演說竟是AI換臉

退出歐洲理事會！俄外交部宣布：不再受法律約束　達成目標才會停火

商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

澤倫斯基談珍珠港「大踩日本地雷」！日網風向變了：感到心寒

歐洲子宮「駭」時出世！　烏克蘭地下室擠滿了代孕新生兒

在外飄泊5天…困難重重　烏國出現返鄉潮「還是回烏克蘭好」

福島7.4強震！東北新幹線「16節車廂脫軌」　最快4月才恢復

北韓疑試射飛彈秒爆炸　官媒靜悄悄尷尬了

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過104年來首度外債違約

烏克蘭談判代表：不接受瑞典、奧地利中立模式

烏克蘭總統喊話「國民快投降」瘋傳！澤倫斯基67秒演說竟是AI換臉

退出歐洲理事會！俄外交部宣布：不再受法律約束　達成目標才會停火

商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

澤倫斯基談珍珠港「大踩日本地雷」！日網風向變了：感到心寒

歐洲子宮「駭」時出世！　烏克蘭地下室擠滿了代孕新生兒

在外飄泊5天…困難重重　烏國出現返鄉潮「還是回烏克蘭好」

福島7.4強震！東北新幹線「16節車廂脫軌」　最快4月才恢復

北韓疑試射飛彈秒爆炸　官媒靜悄悄尷尬了

國營事業鐵飯碗千人追捧　經濟部公告今年度新進職員錄取名單

俄稱已償還1.17億美元到期債息　暫躲過104年來首度外債違約

政大禁賽風波不怕　張鎮衙：重點只在奪冠

舒淇合體楊謹華、林熙蕾！　網一看全歪樓：問蘇媽媽兇手了沒

阿滴金髮藍眼Cos克勞德！穿無袖「炸出手臂肌」電暈網：帥到認不出

快訊／台北延吉街大火傳3人受困　消防救援「有人照手電筒求救」

讓男生變包控！DIOR「鑽石老花」曝光　LV旅行袋「字超大」

拚職籃身價？　谷毛唯嘉：小巨蛋決賽兩戰是考驗

燦星旅遊力拚損益兩平　侯佑霖攜手悅榕集團多元化經營

要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

國際熱門新聞

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

網紅「李根大尉」2同伴經證實已逃回韓國

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

福島強震釀新幹線出軌　車內翻覆片曝

俄退歐洲理事會　不再受法律約束

福島7.4強震2死92傷！　列車狂搖出軌混亂畫面曝

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

福島外海發生規模7.3強震　日網：跟311地震好像

東北新幹線「列車脫軌」

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

男向俄軍投降　妻兒面前被擊斃拖屍

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基談珍珠港事件！日網風向變了

澤倫斯基談珍珠港事件！日網風向變了

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）16日向美國國會進行視訊演說，演說內容除了提及設立禁航區等實質事項之外，還提到美國最痛的「珍珠港事件」與「911事件」。然而，該話題也觸動到日本敏感神經，許多日本網友紛紛表示，不再支持澤倫斯基向日本國會發表視訊演說。

澤倫斯基演說　點名蕭茲做這事止戰

澤倫斯基演說　點名蕭茲做這事止戰

選出澤倫斯基是烏克蘭最大的悲劇

選出澤倫斯基是烏克蘭最大的悲劇

普丁：俄羅斯需要進行「社會清洗」

普丁：俄羅斯需要進行「社會清洗」

男向俄軍投降　妻兒面前被擊斃拖屍

男向俄軍投降　妻兒面前被擊斃拖屍

關鍵字：

Volodymyr Zelensky澤倫斯基投降

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

驚悚影片曝光！女教師遭鐵片砸中亡

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

國中妹肚子突暴痛…醫見「有東西在滾」驚呆！

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

鄧倫逃稅封殺後首現身！　憔悴拎2大包父當助理

快訊／央行宣布升息1碼！未推第5波打炒房

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

更多

最夯影音

更多
6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面