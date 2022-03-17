宏蕾婚變馬拉松式調解擇期再談　李靚蕾仍期待「往好的方向邁進」

▲王力宏和李靚蕾婚變在台透過法院首度視訊調解，雙方力持風度，保留許多繼續協商餘地。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

藝人王力宏與妻子李靚蕾在台互爭子女監護權的訴訟首戰，今天歷經共7.5小時馬拉松式的視訊調解，僅達成共識「就調解過程的討論內容，希望遵循不公開的原則，亦不公諸媒體」，雙方將擇期繼續調解，據悉，雙方調解時雖有針鋒相對，但無激烈用語，為彼此後續之路保留餘地，李靚蕾仍「期待往好的方向邁進」，今晚應不會PO文抒發心情。

宏蕾去年（2021年）底爆發婚變，雙方離婚訴訟的主戰場在美國紐約法院，今天在台北地院家事法庭進行的調解程序，是李靚蕾今年1月底提起的酌定未成年子女親權訴訟，屬於強制調解案件，法官委由家事調解委員主持，並全程採取視訊會議，讓宏蕾雙方都不必親上法院，兼顧保護雙方子女權益。

據悉，李靚蕾提告主要訴求，希望王力宏維持原先協議方式，盡快來探視小孩，並共同協商子女生活、就學等問題，王力宏今年一月帶著玩具、氣球，到李靚蕾和3名子女所住的「吾疆」探視小孩碰壁，曾公開抱怨已經5個月看不到小孩。

▲王力宏與李靚蕾互爭子女監護權，法院將擇期讓雙方再度調解。（圖／記者張一中攝、資料照）

雙方視訊調解從上午9時30分起，持續到下午1時30分許喊暫停，吃飯休息後，從下午3時起又談到入夜後接近6時30分結束，雙方都由律師陪同，承審法官也在下半場加入視訊會議，聽取雙方意見。

據悉，雙方調解時力保風度，即使針鋒相對，也絕少口出惡言，讓彼此保留許多餘地，但因歧見不少，歷經7.5小時馬拉松式的商談，最後決定擇期再度調解。實務上，離婚等家事案件常見多次長時間調解，用意是盡量不動用判決方式，以免傷害任一方的情感。

由於家事案件原則不公開審理過程，包括調解程序的內容，雙方唯一可以公布的共識，就是「考量隱私及子女最佳利益，就調解過程的討論內容，希望遵循不公開的原則，亦不公諸媒體。」。據悉，李靚蕾仍「期待往好的方向邁進」，她先前幾次在子女就寢後，深夜發表長文揮出「蕾神之槌」，屢屢震撼視聽，但預料今晚應不會PO文。