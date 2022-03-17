澤倫斯基談珍珠港「大踩日本地雷」！日網風向變了：感到心寒

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向美國國會進行視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）16日向美國國會進行視訊演說，演說內容除了提及設立禁航區等實質事項之外，還提到美國最痛的「珍珠港事件」與「911事件」。然而，該話題也觸動到日本敏感神經，許多日本網友紛紛表示，不再支持澤倫斯基向日本國會發表視訊演說。

根據CNN報導，澤倫斯基在演說指出，「記住珍珠港，那是 1941 年 12 月 7 日那個可怕的早晨，當時你的天空因飛機襲擊而變得漆黑」，另外，他還提到911事件，「記住它，記住 2001 年的 9 月 11 日，這是一個可怕的日子，邪惡試圖將你們的城市、獨立領土變成戰場。當無辜的人受到攻擊時，是從空中攻擊」，喊話拜登成為世界的領袖，就是成為「和平的領袖」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

作為當年發動珍珠港攻擊的國家，此段發言聽在日本網友耳裡格外刺耳，「珍珠港攻擊」一詞甚至還一度登上日本推特（Twitter）熱門關鍵字排行榜。許多日本網友紛紛表示，當年的情況和現今完全不同，根本不該混為一談；還有網友指出，「這個舉利很不恰當，珍珠灣事件沒有攻擊平民」、「對這樣的言論感到徹底心寒」。

據了解，日本首相岸田文雄16日指出，俄羅斯入侵烏克蘭是「歷史性的暴行」，日本將取消俄羅斯的「最惠國」（MFN）貿易地位。而針對澤倫斯基有意在日本國會發表視訊演說，岸田文雄17日也透露，這部分有些技術上的問題，不過仍希望國會進行討論，並以「積極的態度」回應。

▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

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