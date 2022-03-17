歐洲子宮「駭」時出世！　烏克蘭地下室擠滿了代孕新生兒

▲▼一處地下室臨時診所內擠沛代理孕母生下的新生嬰兒。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》報導，在俄、烏戰火正熾之際，國際知名的烏克蘭代孕行業已陷入混亂，面臨前所未有的困境。一些曝光的照片顯示，基出於安全考量，烏國代理孕母生下的大量新生娃娃，目前被安置在基輔近郊住宅區一處在地下室臨時布置的診所裡。

娃娃們受到護士志工的照顧，等待著「播種」的外國父母前來認領接走。然而，受到當前烏克蘭局勢影響，目前只有極少數娃娃被領走，大部分還需要繼續等待。

報導指出，通常情況下，選擇在烏克蘭尋找代理孕母的外國父母，需要在嬰兒誕生之前就前往烏克蘭完成相關認領手續，然後在孩子出生後將他們領走。但據該診所的志願者護士透露，到目前為止，僅有兩對分別來自德國和阿根廷的夫婦踏上前往烏克蘭迎接孩子的旅途。

根據護士們的說法，她們正在日以繼夜的照顧還未被接走的大量新生兒，這讓她們十分疲憊，甚至連休息時間都沒有，只能試著小睡一會，接著和同事換班繼續工作。

報導指出，更早之前有幾名嬰兒分別被來自美國、英國和澳洲的父母接走。其中一名在2月22日由烏克蘭代理孕母生下的嬰兒，已經被來自美國的父母帶離烏克蘭。據這對美國夫婦描述，他們帶著才出生4天的女兒，花了27個小時才到達烏克蘭與波蘭邊境，其中最後8小時是冒著嚴寒步行到達的。

期間，當中的妻子一直擔心嬰兒會「餓死或凍死」。所幸最終他們先後進入波蘭境內，並前往華沙，目前已經安全抵達美國。

滿足外國父母代孕需求的澳洲機構「成長家庭」(Growing Families)估計，在烏克蘭境內，目前還有800多名已經懷上外國人孩子的代理孕母「剉咧等」。

「成長家庭」說，已經有來自12個國家的一百多對外國父母聯繫了他們，尋求協助。除了對擔心嬰兒的安全外，他們還擔心自己儲存在烏克蘭的胚胎。

「成長家庭」全球總監艾維林漢說，「情況如此艱難，我們每天都會接到來外國父母打來的電話，說他們之前在烏克蘭找到了代理孕母或存放胚胎，但現在迫切需要瞭解情況。」

由於代孕行業發達，烏克蘭曾被一些媒體形容為「歐洲子宮」。但突如其來的戰爭對這個灰色產業造成強烈衝擊，特別是已經身懷六甲的代理孕母正面臨進退兩難的境地，大眾對她們的安全卻鮮有關心。

《紐約郵報》9日報導，受法律限制，這些代理孕母目前也只能「繼續待在戰區為西方人生孩子」。基輔一家名為BioTexCom的代孕中心由於近日難以維持正常運營，不少代理孕母選擇了逃跑。但隨著預產期將至，代孕中心已呼籲這些孕母快回來，履行合約。