俄軍再爆重大損失！烏繳獲罕見電子情報系統　可快速搜尋對手定位

#Ukraine: Somewhere in the South, Ukrainian soldiers ambushed and captured a very rare Torn(-MDM) electronic warfare vehicle. pic.twitter.com/3T1O7G7kFz — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 16, 2022

記者葉睿涵／編譯

美國情報部門估計，俄羅斯在過去3週以來，已在戰爭中折損逾7000名俄軍，其中還包括3名將軍。此外，烏克蘭軍方也聲稱，他們在戰役中繳獲不少俄軍設備，裡面甚至還包括罕見的電子情報系統「Torn-MDM」。

「Ukraine Weapons Tracker」是一個專門追蹤烏克蘭使用及截獲軍武的推特帳號。該帳號在17日秀出多個照片，顯示烏克蘭軍方最近在南部戰區成功伏擊俄軍，並繳獲罕見的電戰車輛「Torn-MDM」。

據外媒報導，TORN是俄羅斯最先進的訊號情報系統（SIGINT）之一，其設計目的是快速地搜索、分析和記錄訊號，並通過角度測量法，迅速定位並找到目標所在地，而其搜索範圍最高可達70公里。

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