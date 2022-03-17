德議院起立鼓掌40秒！澤倫斯基提柏林圍牆　點名蕭茲做這事止戰

▲影片4分55秒起，議院成員鼓掌起立歡迎澤倫斯基，直到影片5分35秒才結束，總計40秒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基17日透過視訊在德國議院發表演說時表示，呼籲各國給予更多援助，尋求加入歐盟的途徑，並以德國柏林圍牆倒塌為例，強調如今歐洲有一道分隔自由與不自由的新牆，敦促德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出現拆除這道牆，停止這場戰爭。而在澤倫斯基講話之前，德國聯邦議院成員向他起立鼓掌致敬，時間持續40秒。

綜合路透、紐約時報報導，澤倫斯基17日透過視訊連線在德國聯邦議院（Bundestag）發表談話，點名蕭茲恢復烏克蘭的自由，引述1989年柏林圍牆倒塌的歷史淵源，試圖喚醒德國人的集體記憶。

▲澤倫斯基17日透過視訊在德國議院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基形容，如今歐洲中部有道區隔自由與不自由的新牆，而德國正是這道牆形成的其中一環，因為德國為了與俄羅斯的商業利益孤立烏克蘭，且先前也支持北溪2號天然氣管道，「隨著每顆落在烏克蘭的炸彈、每個沒有做出的決定，這道牆正越變越大」。

澤倫斯基說，「親愛的蕭茲總理，這就是我要對你說的話：毀了這道牆」，「支持自由，力挺烏克蘭，停止這場戰爭，幫助我們終結這場戰事」。德國聯邦議院成員起立鼓掌向澤倫斯基致敬表達歡迎。

就在16日，澤倫斯基才在美國國會進行視訊演說，演說內容除了提及設立禁航區等實質事項之外，還提到美國最痛的「珍珠港事件」與「911事件」，在演說的尾聲，甚至從烏克蘭語轉為英語，喊話美國總統拜登，「我希望你成為世界的領袖，成為世界的領袖意味著成為和平的領袖」。

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