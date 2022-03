▲ 阿聯籍船隻在伊朗港外沉沒。(圖/伊通社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗官媒《伊通社》報導,一艘阿拉伯聯合大公國籍船隻17日在距離伊朗阿薩盧耶港(Assaluyeh port)48公里處沉沒,照片可見沉船前船身嚴重傾斜。船上30名船員落水,皆穿著救生衣,正在水中等待伊朗派出的船隻前往救援。半官方《塔斯尼姆通訊社》指出,強風在海灣地區引發風暴,影響船隻航行及海上活動。

A video of the sinking of an #Emirati ship near the !Iranian port of #Asouleh.

#UAE #Iran pic.twitter.com/SjEKAOaGgx