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戰鬥袋鼠撞翻越野車！14歲女「脾肝臟破裂」　爸嚇壞：好像被車撞

記者李振慧／綜合報導

澳洲14歲少女潔米瑪(Jemima Song)在農場騎越野車時，突然跳出一隻巨大袋鼠撞上她的車，高速下背部墜地當場昏迷，送醫發現肝臟、脾臟破裂、脊柱骨折、內部瘀傷，差點因此喪命。

澳洲9News報導，事件發生在西維多利亞地區一偏遠農場，父親大衛(David Song)表示，他第一時間目睹女兒傷勢時被嚇了一大跳，「我超擔心我會失去她，她看起來像是被車撞到，身體左側出現巨大創傷」。

潔米瑪後來搭上醫療直升機，在30分鐘內緊急抵達醫院接受治療。醫護人員表示，潔米瑪多虧頭上戴安全帽才能幸運活下來，「真的很幸運，如果她身上沒有防護裝備，傷勢情況可能更嚴重」。

潔米瑪在醫院接受治療長達10天，才逐漸從嚴重傷勢中恢復過來，她表示，由於胃功能受到影響，使得她前6天處於完全不能吃東西的狀態，後來雖然有好轉，但仍無法吃太多東西，醫生預計她4月底前應該能完全康復，她期待能再回去騎越野車。

▼少女騎越野車被袋鼠撞翻。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼大陸近期吹起一陣狂掃「袋鼠精」風潮。（示意圖／達志影像）

►內衣也有膠原蛋白！

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