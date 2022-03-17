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俄軍登陸艦穿越津輕海峽　恐為增援侵烏！日防衛省曝1點不尋常

▲▼ 日本防衛省公布俄國軍艦照片。（圖／日本防衛省）

▲ 日本防衛省公布俄國軍艦照片。（圖／日本防衛省）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本海上自衛隊15至16日觀測到4艘俄羅斯海軍戰車登陸艦通過津輕海峽，可能正向歐洲航行。防衛省指出，俄國船隻如此靠近日本領土十分不尋常，且其中一艘戰艦甲板載有看似軍用卡車的車輛，有可能是用來載運要投入烏克蘭作戰的兵力與戰車等。

綜合日媒及《路透社》報導，日本自衛隊海上巡邏署率先發現俄艦，這些軍艦可載運數十輛坦克、其他軍用車輛及數百名士兵，16日從狹窄的太平洋側海域通過津輕海峽，朝日本海方向航行。日本防衛省一名發言人17日直言，俄國船隻在如此靠近日本領土的海域通過海峽非常不尋常。

當被問及這些俄國軍艦是否可能是前往烏克蘭，該名發言人給出肯定答案，「有可能。我們不清楚其目的地，但他們航行的方向表明這是有可能的。」

報導也指出，在美國及其他國家反坦克武器支援下，烏克蘭軍方對俄軍裝甲車及燃料車造成嚴重打擊，代表俄軍可能需要新的裝備增援。已向烏克蘭提供2萬件反坦克武器等軍援的北約16日則表示，將繼續協助烏克蘭抵禦俄羅斯攻擊。

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