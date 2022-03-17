美甲無上色噴1000元！地獄成品「死皮沒修乾淨」網炸鍋：公布店家

▲美甲店基礎保養收費。（圖／翻攝自Dcard）

記者陳怡靜／綜合報導

許多愛美的女性會定期做美甲，不只讓指甲看起來繽紛，也能養出漂亮的甲面。不過一名女網友控訴，媽媽第一次到美甲店消費，原先要做手部一般光療，沒想到店家最後只幫忙修剪、磨皮，就收費1000元，讓原PO超困惑，「這是合理的價位嗎？」貼文一出，網友們全搖頭，紛紛留言，「扯爆！支持公開店家防雷！」

原PO在《Dcard》發文表示，自己前陣子踏上美甲不歸路，也忍不住和媽媽分享做美甲的喜悅，於是媽媽便找了一間住家附近評價不錯的店家，決定要來體驗，「結果老媽傳圖給我後，我直接傻眼，也覺得有點生氣，好像被騙了的感覺」。

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原PO接著說，店家只幫忙剪指甲、磨皮，接著滴了一滴指緣油，就收取1000元，甚至說「光療和保養」當下媽媽有詢問店家，卻得到「修剪指甲和光療是分開計價」的回應，甚至在施作前也沒有和媽媽說明清楚項目和價錢，讓原PO氣得直呼「沒講是詐騙耶！」

事後，原PO媽媽私訊店家詢問，「請問你們簡單的修剪磨皮就是收費1000嗎？」店家竟回，「您的修剪磨皮是我們美甲師需要歷經多次進修，每堂課程$10000不等的學費，提升自己而來的專業技術。」

▼原PO公布店家和媽媽的Line對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看不下去，上傳成品照詢問網友，「請問她這樣的『專業技術』有符合這樣的價位嗎？」她也補充，「雖然老媽沒問也有錯，但當媽媽表示自己是第一次做美甲的時候，不就更應該要和客人清楚介紹和解釋嗎？我不曉得我這樣算不算奧客，但我也實在覺得媽媽被騙了！」

貼文一出，網友們全看傻搖頭，直呼，「看到媽媽這樣被騙就心疼，支持公布店家」、「好扯，我還在徵手模的時候都做的更好，這樣居然要一千」、「誇張欸！媽媽自己剪搞不好都比較好看，這樣要1000是土匪嗎？」「美甲店回覆回去要加強保養跟上課進修這根本顧左右而言他，太過分了吧！」「1000應該在蠻多店都可以前置保養+建構+凝膠+加厚了⋯」

文章一出，店家連忙在IG發文澄清，「我們都虛心接受。」他們也說，「願意讓客人回來釐清。但卻遇到沒來過的客人給予我們差評，對我們來說，是否不太公平。」最後也不忘喊話，「若事態後續發展不樂觀，我們也會捍衛自己的權益」。

▲店家在IG發文澄清。（圖／翻攝自當事店家IG）