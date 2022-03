普丁：俄羅斯需進行「社會清洗」　消滅所有混蛋叛國賊

▲俄羅斯總統普丁16日表示,俄羅斯應該進行一次「社會清洗」。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯總統普丁16日表示,俄羅斯應該進行一次「社會清洗」,清除那些在烏俄戰爭期間逃離國家的叛國賊。據了解,烏俄戰爭期間有數千名俄國人離境,因為他們擔心國內經濟崩潰,或是怕因觀點不同而遭拘捕。

根據《商業內幕》報導,普丁(Vladimir Putin)在16日發表的演說中表示,西方國家正在試圖分裂俄羅斯社會,從猜測軍事損失到制裁造成的經濟衝擊,一系列動作都是為了挑起俄國民眾的反叛,「但任何民族,尤其是俄羅斯人民,都能從混蛋和叛徒中找出真正的愛國者。」

普丁強調,「我確信這種必要、自然發生的社會自我淨化,只會加強我們的國家的團結,強化我們呼應任何行動的意願。」

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3