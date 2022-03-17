史上首次！伊達政宗騎馬像被7.4強震震歪　仙台城遺址也遭殃

▲戰國名將伊達政宗騎馬雕像首度被震歪。（圖／翻攝自臉書／政宗公生誕450年記念「政宗公ワールド」プロジェクト）
記者詹雅婷／綜合報導
日本福島縣外海16日深夜發生規模7.4強震，迄今造成4人死亡、107人受傷。各地災情陸續傳出，宮城縣仙台市青葉區觀光地標、戰國名將伊達政宗騎馬雕像首度被震歪，整座雕像向右傾斜，馬腳損傷破裂。這也是首次發現騎馬像被地震震歪。
仙台市青葉区によりますと仙台市の観光名所・仙台城跡にある「伊達政宗騎馬像」が今回の地震で右方向に傾き、馬の足が破断する被害が出たということです。— NHKニュース (@nhk_news) March 17, 2022
管理する区では、被害の拡大を防ぐため応急措置の方法を検討しています。https://t.co/UtX8KjFKWH#nhk_video pic.twitter.com/Xz8JqEbIUl
綜合日本放送協會（NHK）等報導，伊達政宗騎馬像建於1964年，位置在仙台市青葉山公園內，是宮城縣知名觀光景點。期間歷經多場大大小小的地震，就連發生日本311大地震當時也屹立不搖，但就在昨晚的這起強震中，青葉區測得震度5強，依據空拍畫面，騎馬像向右傾斜，馬腳部分破裂。
當地5名工作人員17日上午9時前，來到現場確認雕像破損情況，架起梯子，已知將與當地建築協會共同進行詳細檢查，討論緊急應對措施，防止雕像因餘震受到更大損傷。
不過仙台市除了伊達政宗騎馬雕像受損外，同樣位在青葉山公園的仙台城遺跡則是發生石牆崩塌的狀況，大量石塊、砂土散落附近路面，一度導致道路無法通行。
【仙台城本丸跡の被害状況】— 伊藤ゆうた｜仙台市議会議員｜青葉区選 (@ito_yuta) March 16, 2022
本丸北西石垣は1ヶ所が倒壊。本丸酉門付近の石垣1ヶ所が倒壊。伊達政宗公騎馬象は西に傾き。写真は政宗公ワールドプロジェクトFBから転載 pic.twitter.com/szINwMyiyJ
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