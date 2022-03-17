　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列發現新變種！　Omicron病毒結合2亞種「BA.1+BA.2」特徵

▲▼以色列,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列兩名旅客被驗出帶有Omicron亞變種BA.1結合BA.2的毒株。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列衛生部16日宣布，有兩名旅客在機場被驗出身上帶有Omicron亞變種BA.1結合BA.2的毒株，這是先前從未出現過的確診病例，但兩人症狀輕微，目前不清楚此種新混種病毒可能帶來的影響。

以色列衛生部16日上午表示，一對30多歲的以色列夫婦入境時在本古里昂機場（Ben Gurion International Airport）進行PCR檢測，結果顯示為陽性，後來透過基因定序發現，這對夫婦身上的病毒先前從未在世界上出現過，是結合變種病毒Omicron兩個亞種BA.1和BA.2的新變種。

以色列防疫顧問扎卡（Salman Zarka）指出，這對夫妻是被自己的兒子傳染，並稱他們可能是在以色列登機前就被傳染，「這種變體可能就出現在這裡，但我們還不清楚這意味著什麼。」這對夫妻目前症狀輕微，出現發燒、頭痛和肌肉痠痛等症狀，不過無須就醫。

扎卡表示，兩個病毒結合成新的變種是相當常見的現象，「當兩個病毒在同一個細胞中繁殖時，它們會交換遺傳物質，創造出一個新的病毒，在這一點上，我們不擔心（新變種）會導致重症病例。」

►南韓單日暴增逾62萬例　48小時內百萬人染疫！死亡數也創新高

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
快訊／五分埔女定序出爐！　染全新OmicronBA.2
好市多89元新品！　他臉垮「吃起來快窒息」
快訊／今日本土+0！　境外移入91例
「李根大尉」被嚇到落跑？　2同伴真的逃回韓國
快訊／台中狠夫一刀穿心殺妻　逃亡2天落網
開一半「遭2.5公斤鐵片砸頭」！台88女駕駛死亡　奪命凶器曝
引擎蓋丁字褲妹是「前JKF女郎」！　F級車頭燈超兇
22歲正妹五官全毀！　遭2惡犬瘋啃800下
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏軍反攻！最新戰略「2面夾擊重奪刻松」　總統顧問：局勢要變了

12寶媽戰死烏東！腹部被砲擊「堅持救同袍」到倒下一刻

史上首次！伊達政宗騎馬像被7.4強震震歪　仙台城遺址也遭殃

網紅「李根大尉」恐一落地就被捕！2同伴真的逃回韓國　韓網酸爆

日俄主權爭議「日本態度轉硬」　岸田文雄改稱俄非法占領

以色列發現新變種！　Omicron病毒結合2亞種「BA.1+BA.2」特徵

普丁怒了！開嗆西方霸權將終結　人渣叛徒會被唾棄

事前不知來打仗！俄兵向烏克蘭道歉　拍片開罵普丁：我根本不想打

18年來最嚴重！日強震新幹線16車廂脫軌　78人受困冰凍列車4hrs

不斷更新／澤倫斯基顧問：烏軍開始積極反擊　WHO延後俄疫苗評估

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

烏軍反攻！最新戰略「2面夾擊重奪刻松」　總統顧問：局勢要變了

12寶媽戰死烏東！腹部被砲擊「堅持救同袍」到倒下一刻

史上首次！伊達政宗騎馬像被7.4強震震歪　仙台城遺址也遭殃

網紅「李根大尉」恐一落地就被捕！2同伴真的逃回韓國　韓網酸爆

日俄主權爭議「日本態度轉硬」　岸田文雄改稱俄非法占領

以色列發現新變種！　Omicron病毒結合2亞種「BA.1+BA.2」特徵

普丁怒了！開嗆西方霸權將終結　人渣叛徒會被唾棄

事前不知來打仗！俄兵向烏克蘭道歉　拍片開罵普丁：我根本不想打

18年來最嚴重！日強震新幹線16車廂脫軌　78人受困冰凍列車4hrs

不斷更新／澤倫斯基顧問：烏軍開始積極反擊　WHO延後俄疫苗評估

婆媽號召買毛毯、國中生捐過年紅包　彰化人助烏克蘭捐80箱物資

烏軍反攻！最新戰略「2面夾擊重奪刻松」　總統顧問：局勢要變了

MLB開幕戰下月8日登場　首戰紅襪作客洋基上演「世仇對決」

紐約時報：來自中國的重擊！原神用日式遊戲擊敗日本最擅長的領域

第27期已11.6萬人預約！預約率11.74%

12寶媽戰死烏東！腹部被砲擊「堅持救同袍」到倒下一刻

13大學生深夜困砂婆噹山　1人穿越獸徑求援！警消柴刀開路帶下山

快訊／五分埔女定序出爐！染全新OmicronBA.2「為國內第17種」

男大生如廁忘關門　清潔阿姨開門「淡定拖地」：姨啥沒見過

台南市勞工領袖大學初階班招生　歡迎勞工朋友逗陣來讀冊

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

福島強震釀新幹線出軌　車內翻覆片曝

福島7.4強震2死92傷！　列車狂搖出軌混亂畫面曝

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

福島外海發生規模7.3強震　日網：跟311地震好像

東北新幹線「列車脫軌」

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

普丁認了「通膨失業率上升」　嗆西方休想瓦解俄國

男向俄軍投降　妻兒面前被擊斃拖屍

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

即／日本福島規模7.3強震　最大震度6強發布海嘯警報

更多熱門

相關新聞

陸爆疫情「網怪香港害的」　林鄭：不信謠言

陸爆疫情「網怪香港害的」　林鄭：不信謠言

中國大陸疫情近期快速升溫，許多大陸網友都認為是受到香港防疫不力所連累，在網路上留言開罵。對此，香港特首林鄭月娥表示，社交平台每天都有大量評論、揣測以及謠言，最好的回應是「不要看、不要聽、不要信」，所以她不打算評論。

陸下修Ct值！醫生拍手叫好

陸下修Ct值！醫生拍手叫好

北市第27期疫苗「僅開3中型接種站」

北市第27期疫苗「僅開3中型接種站」

通緝犯把歇業卡拉OK當自家　喝光酒留下「飛機杯」

通緝犯把歇業卡拉OK當自家　喝光酒留下「飛機杯」

工總喊話5月開放免隔離　政院：是條件問題非時間問題

工總喊話5月開放免隔離　政院：是條件問題非時間問題

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Omicron病毒以色列

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

鄭麗文嗆「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面