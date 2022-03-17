以色列發現新變種！　Omicron病毒結合2亞種「BA.1+BA.2」特徵

▲以色列兩名旅客被驗出帶有Omicron亞變種BA.1結合BA.2的毒株。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列衛生部16日宣布，有兩名旅客在機場被驗出身上帶有Omicron亞變種BA.1結合BA.2的毒株，這是先前從未出現過的確診病例，但兩人症狀輕微，目前不清楚此種新混種病毒可能帶來的影響。

以色列衛生部16日上午表示，一對30多歲的以色列夫婦入境時在本古里昂機場（Ben Gurion International Airport）進行PCR檢測，結果顯示為陽性，後來透過基因定序發現，這對夫婦身上的病毒先前從未在世界上出現過，是結合變種病毒Omicron兩個亞種BA.1和BA.2的新變種。

以色列防疫顧問扎卡（Salman Zarka）指出，這對夫妻是被自己的兒子傳染，並稱他們可能是在以色列登機前就被傳染，「這種變體可能就出現在這裡，但我們還不清楚這意味著什麼。」這對夫妻目前症狀輕微，出現發燒、頭痛和肌肉痠痛等症狀，不過無須就醫。

扎卡表示，兩個病毒結合成新的變種是相當常見的現象，「當兩個病毒在同一個細胞中繁殖時，它們會交換遺傳物質，創造出一個新的病毒，在這一點上，我們不擔心（新變種）會導致重症病例。」

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