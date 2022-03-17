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18年來最嚴重！日強震新幹線16車廂脫軌　78人受困冰凍列車4hrs

記者葉睿涵／編譯

日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，造成至少4人死亡，東北新幹線還有一班列車傳出發生了18年來最嚴重的脫軌事件，導致車內78人受困4小時。

據NHK報導，日本東北新幹線受強震影響，行駛在福島車站與白石藏王車站間的「山彥（Yamabiko）223號列車」，在當地16日晚間11點30分左右嚴重脫軌。JR東日本指出，雖然列車在行駛過程中檢測到地震並緊急剎車，但列車的17節車廂中仍有16節脫軌，其中更有14節車廂的車輪全部脫軌，情況相當嚴重。

列車脫軌的意外現場位於宮城縣白石藏王車站西南方約2公里處，車內75名乘客與3名列車員在這起意外中被困在停電車廂長達4小時，還好所有人均未受傷，並在救援人員的幫助下，通過緊急出口逃到地面。國土交通省稱，這是新幹線自2004年在新潟縣中越地震發生脫軌事故以來，首次發生如此嚴重的意外。

▲▼脫軌山彥223號列車內部情況曝光。（圖／翻攝自推特）

▲山彥223號列車在脫軌後就失去了電力，讓車上78人受困在冷冰冰的車廂內長達4小時。（圖／翻攝自推特）

JR東日本在17日證實，新幹線有多處鐵軌出現變形、位移等損毀問題。從NHK拍攝到的現場畫面可見，脫軌列車車頭下方的橋墩在強震中受到擠壓，除了變形外，橋墩外牆的石灰也裂開剝落，露出包裹在內部的鋼筋。

一名人在脫軌車廂內的男子還原了意外發生時的現場情況，「我感覺新幹線當時在劇烈搖晃、震動，我身邊的人都被晃得擠在了一起、不斷相互碰撞，我也被扔到了車廂的走道上，手臂、手肘和腳都撞傷了，車廂停電了好長一段時間，裡面冷得像冰凍一樣。」

JR東日本目前正在進行全面檢查，不過由於車站設備的損壞狀態嚴重，因此報導稱，東北海道線那須鹽原站和盛岡站之間恢復運營的可能性不大。

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