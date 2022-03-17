普丁怒了！開嗆西方霸權將終結　人渣叛徒會被唾棄

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事進入第3週。俄羅斯總統普丁16日在克里姆林宮向西方國家及寡頭們發出不寒而慄的警告，直說西方試圖主宰全球的企圖即將終結，至於那群「人渣叛徒」，俄羅斯人將會像飛入嘴中的小蟲般唾棄他們，且這場衝突是為俄羅斯主權及孩子的未來而戰。

綜合每日郵報、鏡報報導，普丁透過電視發表全國演說時說，他不會批判在美國或法國擁有別墅的人，但把矛頭怒火指向「人渣叛徒」，強調西方社會如今正利用「那群在這裡賺錢，卻住在那裡的人」來分裂俄羅斯社會，挑起對立，「他們的目標只有一個，就是毀了俄羅斯」。

現年69歲的普丁更說，這場衝突只是西方對俄羅斯實施制裁的藉口，因為西方不想要一個強大、擁有主權的俄羅斯，而烏克蘭軍事行動將按計畫進行，「我們正在為自身主權及孩子們的未來而戰」。

報導指出，這是莫斯科當局為了向俄羅斯國人證明烏克蘭軍事行動正當性所做的最新宣傳，包括聲稱烏俄戰事是為了把烏克蘭去納粹化、防止基輔發動對少數民族種族滅絕。由於西方的制裁，俄羅斯經濟承受龐大壓力，國內抗議活動仍在持續中。

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