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俄軍故意轟炸平民！「躲上千婦孺」馬力波劇院全毀　恐怖對比曝光

▲▼馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）

▲ 馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東南部大城馬力波（Mariupol）被俄軍圍困數日，逾千名市民躲進一棟蘇聯時期建成的大劇院，更在劇院外地板上塗上「小孩」字樣，表明內有兒童，未料仍遭俄軍轟炸。烏克蘭外交部長說明，當時劇院內有無數平民，建築被毀導致其中許多人被埋，更指責俄方明知劇院是避難所，卻仍無情攻擊。

烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特PO出馬力波劇院被轟炸前後的對比圖，可見建築嚴重損毀。他悲痛寫道，「馬力波又一場可怕的戰爭罪行。俄羅斯對容納大量無辜平民的劇院發動大規模襲擊，這座建築現在完全毀了。俄羅斯不可能不知道這裡是平民避難所。拯救馬力波！阻止俄羅斯戰犯！」

在馬立波長大的烏克蘭議員古林（Dmytro Gurin）向BBC透露，俄軍轟炸當時有超過千名婦女及兒童在劇院裡避難，指控俄國飛行員看見地上以俄文塗寫的「小孩」字樣仍殘忍攻擊。他轉述一名倖存者說法指出，劇院被一枚有1000公斤炸藥的炸彈摧毀。

好消息是，古林稍早向BBC表示，「幾分鐘前我們獲知消息，防空洞撐住了，裡面的人倖存。我們還不清楚是否有人受傷或死亡，但看來大多數人都活了下來，安然無恙。」

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