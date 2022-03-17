日強震「仙台夜空炸出詭異白光」　網全嚇壞：又出現了

▲影片34秒處左右，仙台市青葉區的夜空閃現白色強光。



記者吳美依／綜合報導

日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，官方統計目前至少4死97傷。《日本放送協會》（NHK）在推特分享東北各地的地震實況，仙台市青葉區卻突然閃現一道詭異白光、瞬間照亮夜空，全程被鏡頭捕捉下來。許多網友熱議成因，並且指出日本多次地震都出現類似情況。而事實上，那是名為「地震光」的自然現象。

NHK影片34秒處左右，仙台市青葉區在晚間11時37分左右炸出強烈白光，但僅持續2秒鐘就消失了，原本瞬間明亮如白晝的夜空又恢復一片黑暗。

▲日本7.4強震，仙台夜空炸出詭異白光。（圖／翻攝推特@hora_giiiiiiiii）

ptt及日本推特網友猜測，可能是閃電、閃電雲，或者地震導致變電廠爆炸，也有人聯想到日本動畫角色「哥吉拉」，甚至栃木縣傳說用以封印九尾狐、近日卻無故碎裂的「殺生石」。

地震光出現在地震發生時、受震波影響的區域上空，與極光非常類似，光譜範圍由白至藍，持續時間從幾秒至幾十秒不等，但大小及亮度與地震能量、地震規模或地震震度不一定相關。

地震光的確切形成原因尚未確定，科學家認為可能是摩擦、易燃氣體燃燒、氣體離子化等電力作用等等。但在1965年日本松代大地震、2016年熊本大地震，甚至台灣2016年美濃地震以及2018年花蓮地震都曾出現。

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