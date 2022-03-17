南韓單日暴增逾62萬例　48小時內百萬人染疫！死亡數也創新高

▲ 專家指出，Omicron疫情恐怕還會拖更久。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓Omicron疫情大爆發，17日上午通報的日增確診數首度飆破60萬，死亡數也一口氣暴增至400多例，雙雙創下疫情以來新高。南韓短短2天內累計破百萬例確診及600多人病歿，傳染病專家指責，這是政府放寬社交距離政策失敗的結果。

《韓聯社》報導，根據中央防疫對策本部統計，截至當地時間17日午夜，南韓24小時內新增62萬1328例確診，較前一天的40萬例增加逾22萬例，再度打破紀錄，累計確診數來到825萬592例。

分析指出，因14日起醫用快篩結果呈陽性者皆視為確診，加上前日因疾病管理廳系統故障而遺漏的數字皆納入17日統計，才會導致確診數飆升。

南韓死亡數也急遽上升，17日達到429例，疫情以來首度突破400例，較前日的164例大幅增加，累計死亡數來到1萬1481例，死亡率為0.14%。重症患者數17日則有1159例，較前日減少85例，但自8日以來已經連續10天維持在4位數。

當局先前綜合國內研究機構預測，認為疫情高峰會落在16至22日間，日均確診數則在31.6萬至37.2萬間，但近日確診數已經大大超出預測。若病例持續暴增，高峰觸頂的時間點可能再向後推，數字也可能更高。

加上16日通報的確診數，南韓短短2天內累計102萬2069例確診，平均每天增加超過50萬例。專家指責，這是政府太早放寬社交距離限制，政策失敗所導致的結果，認為Omicron病毒點燃的大流行恐怕持續更久。

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