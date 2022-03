恐怖預言？俄前軍官曝「進攻歐洲」4國危險了　瑞典大島租俄99年

▲科羅琴科在節目上詳述一項入侵北約波羅的海國家及中立國瑞典部分地區的進攻計畫。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯國有電視頻道「俄羅斯-1」(Rossiya 1)去年的節目如今再次受到關注,俄國退役高階軍官科羅琴科在節目上討論一項入侵北約波羅的海國家及中立國瑞典部分地區的作戰計畫,直言俄方在進攻初期就會發動大規模無線電電子戰,「所有北約雷達都會失靈,什麼都看不見」,而瑞典最大島嶼哥特蘭島將租給俄方99年。

Experts at a Russian state channel are now discussing how to best invade north-eastern Poland, all 3 Baltic states and the Swedish island of Gotland, which is located at a strategic place in the Baltic Sea.



Something is seriously wrong with Russia. pic.twitter.com/G0IzcJOVF1