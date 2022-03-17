畫面曝光！福島7.4強震震出石頭雨　新幹線梁柱鋼筋外露、鐵軌變形

記者葉睿涵／綜合報導

日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，造成至少4死126傷，甚至還傳出有東北新幹線列車嚴重脫軌的事件。相關公司「JR東日本」17日也公佈了新幹線的最新情況，可見這波地震威力極強，目前已導致新幹線橋墩的梁柱外牆嚴重剝落、電梯被擠壓變形、瓷磚掉落，甚至連鐵軌也出現位移。

▲JR東日本旗下的新幹線有多處設備在16日的福島地震中被震毀，下同。（圖／JR東日本）

據JR東日本17日發布的聲明指出，該公司目前已確認東北新幹線有多處設備發生列車脫軌、電線桿斷裂、軌道位移、車站設備及結構損壞等重大損毀，由於相關單位仍在持續對新幹線的設備進行檢查，有可能會發生更多損壞事件，因此東北新幹線暫時必須暫停營業，直到設備被修復為止。

從JR東日本發布的現場照片可見，新幹線有部分橋墩的梁柱在這場地震中被嚴重損毀，石灰牆被強震震碎成一塊塊的石灰塊，像下起石頭雨般掉落在地，露出被石灰包裹在內的鋼筋，而且這些鋼筋甚至還在擠壓中變了形狀。

除了外牆，車站內供旅客使用的升降梯也在強震中被擠得變形、瓷磚剝落掉滿地；另外還有部分鐵軌的軌道也在這場強震中被震到變形。從照片明顯可見，這些鐵軌已明顯位移，高度也比原本的相差不少，引發列車行車安全的擔憂。

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