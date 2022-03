烏克蘭老人被當活標靶！　俄軍殘忍轟斃「砲決」瞬間曝光

▲一名老人走在馬力波的街道上遭俄軍殘忍砲擊。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭開打超過20天,烏克蘭南部城市馬力波從月初被圍困至今,上千平民慘死俄軍砲口,最近更有一段影片在網路上曝光,只見一名烏克蘭老人手無寸鐵走在路上,沒想到卻被停在一旁民宅廢墟的俄軍坦克,直接開砲狂轟,恐怖畫面讓人不敢置信。

Another proof of the genocide in #Mariupol



The occupiers fired from a tank at a man pic.twitter.com/Jce7njhmcc