12歲被逼童婚！TikTok網紅解放「露肚自拍」　遭親弟開9槍榮譽處決

▲伊拉克20歲網紅瑪格迪德日前遭人連開9槍當場身亡。（圖／翻攝自Facebook／@marisamkurdish ）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克20歲網紅瑪格迪德日前遭人連開9槍當場身亡，兇手竟是她年僅17歲的弟弟。事實上，瑪格迪德是童婚制度受害者，才12歲就被迫出嫁，離婚後活躍於TikTok，總是穿著露肚裝、使用十字架飾品，觸動保守派敏感神經的同時，也吸引大批網友歡迎，而警方也懷疑，她是遭弟弟「榮譽處決」。

瑪格迪德（Eman Sami Maghdid）6日晚間在庫爾德斯坦地區（Kurdistan Region）首府埃爾比勒市（Erbil）的街道上，被人連開9槍身亡，警方循線抓到兇手才發現，痛下殺手的居然是瑪格迪德的親弟弟，同時也逮捕了藏匿兇手的叔叔。

據了解，瑪格迪德是童婚的受害者，年僅12歲時就被迫出嫁，她之後因不明原因離婚後，就成為活躍於TikTok上的網紅，擁有超過4.7萬人追蹤。作風大膽的她，總是穿著露肚裝、使用十字架飾品，還曾在貼文中表示，「我相信人類將永遠在其他人手上遭受痛苦。」

瑪格迪德鮮明的風格吸引大批網友歡迎，卻也屢屢觸動保守派敏感神經，警方因此懷疑，瑪格迪德的弟弟是在家族的壓力之下，對姐姐實行榮譽處決。瑪格迪德死亡時間恰逢國際婦女節，她的遭遇也引發大批網友怒火。

根據統計，光是今年就有10名婦女在庫爾德斯坦地區遭殺害，這個數字在2021年高達24人，還都只是都市地區檯面上的人數。有網友直接在瑪格迪德的貼文下方留言表示，「在這個地方與眾不同就會帶來死亡」、「我完全不會對此感到難過」。