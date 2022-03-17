有小孩！　馬力波劇院「排大字」收留數百平民仍被炸：俄軍故意的

▲劇院外頭用俄語拼「孩子」字樣。（圖／翻攝Maxar）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭東南大城馬力波（Mariupol）遭俄軍斷水斷電圍城多天，數百名平民躲進一間蘇聯時期建成的大劇院，卻遭到俄軍轟炸。最新衛星畫面顯示，早在俄軍轟炸前，劇院外地板就已塗上大大白色字樣「小孩」，表明內部有孩童不要轟炸，仍慘遭俄軍毒手；烏克蘭外交部痛斥，俄國已確實犯下戰爭罪。

美國衛星圖像公司「Maxar」14日拍下的空拍圖顯示，該座劇院前門的空地上，有4個俄羅斯文字母，拼起來就是「孩童」的意思。BBC引述當地官員指出，該座劇院早在被俄軍鎖定以前，就已被用來收留數以百計手無寸鐵的平民，包括孩童在內。

▲劇院被炸毀，死傷未明。（圖／翻攝TELEGRAM）

官員痛斥俄軍轟炸機的行為是刻意而且憤世嫉俗的，不過相關細節尚難以被第三方獨立證實，俄羅斯國防部則是再次否認。

烏克蘭官員張貼了這家劇院的照片，顯示建築物中間部分完全毀損，濃濃白煙從瓦礫中冒出。他們指稱，俄軍從飛機上對此劇院投擲炸彈。

烏克蘭外交部指控，仍有許多平民受困這家劇院中，俄羅斯犯了戰爭罪，此處死亡人數未明。馬力波市當局正試圖確定死傷人數，但因住宅區遭到砲擊作業受阻。